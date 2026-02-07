logo
U 2026. godini imamo rijetko poklapanje: Šta znači kada Zadušnice i Dan zaljubljenih padnu na isti dan?

U 2026. godini imamo rijetko poklapanje: Šta znači kada Zadušnice i Dan zaljubljenih padnu na isti dan?

Izvor mondo.rs
0

Na isti dan, 14. februara 2026. godine, obilježavaju se pravoslavne Zadušnice i Dan zaljubljenih, dva datuma koji nose potpuno različite poruke i emocije.

Šta znači kada Zadušnice i Dan zaljubljenih padaju na isti dan Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Dok je jedan dan posvećen tišini, molitvi i sjećanju na one koji više nisu među živima, drugi slavi bliskost, emocije i romantične odnose. Upravo ta suprotnost čini ovo kalendarsko poklapanje posebnim u 2026. godini.

Zadušnice u pravoslavnoj tradiciji

Zadušnice zauzimaju važno mjesto u pravoslavnom običajnom kalendaru. To su dani kada se vjernici posebno mole za duše preminulih, posjećuju grobove svojih najmilijih, pale svijeće i ostavljaju cvijeće kao znak sjećanja i poštovanja. Zadušnice se najčešće obilježavaju subotom, ali kalendar u 2026. godini pokazuje da se ovaj dan poklopa sa 14. februarom, koji obilježavamo kao Dan zaljubljenih.

Dan zaljubljenih

Dan zaljubljenih širom svijeta se obilježava kao praznik ljubavi i bliskosti. Tog dana parovi razmjenjuju poklone, poruke pažnje i provode vrijeme zajedno. Iako nije dio pravoslavne tradicije, ovaj datum je tokom godina postao globalni simbol romantične ljubavi, a mnogi ga doživljavaju kao priliku da se posvete odnosima koji im znače.

Poruka zajedničkog datuma

Kada se Zadušnice i Dan zaljubljenih poklope u kalendaru, mnogi u tome vide priliku za dublje razmišljanje o značenju ljubavi. Ne samo one romantične, već i porodične, prijateljske i one koja se ne gasi ni poslije smrti. Ovakav dan može da podseti da ljubav nije ograničena na poklone i gestove, već da živi i kroz sećanje, zahvalnost i poštovanje prema onima koji su oblikovali naše živote.

Kako da pronađete ravnotežu u obilježavanju?

Za vernike koji se drže crkvenih običaja, prioritet tog dana ostaje molitva i odlazak na groblje. Mnogi biraju da jutro provedu u tišini, dok ostatak dana ostavljaju za porodicu i najbliže.

Istovremeno, oni koji žele da obilježe i Dan zaljubljenih, mogu to da učine nenametljivo, kroz zajednički razgovor, pažnju i prisnost, bez narušavanja dostojanstva dana posvećenog sjećanju.

(MONDO)

