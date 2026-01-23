Najbolje destinacije za Dan zaljubljenih: Iznenadićete se kad vidite koji grad je na prvom mjestu

U 2026. godini ljudi traže dublja, smislenija putovanja, a da li vas iznenađuje lista najboljih destinacija za Dan zaljubljenih?

Kako se bliži Dan zaljubljenih, parovi traže destinacije koje su i romantične i autentične. Svi vole Pariz i Veneciju, ali stručni tim Metro Travel-a donosi vam najbolje alternativne evropske gradove za kratki odmor sa osobom koju volite.

Najbolje destinacije za Dan zaljubljenih

1. Beograd

Za istoriju, noćni život i intrige na svakom koraku, to mora da bude Beograd, užurbana srpska prestonica, pišu stručnjaci za putovanja. Beograd opisuju balkanskim gradom koji je blagosloven lijepim obalama rijeka, bogatom istorijom i slobodnim šarmom.

Metro Travel savjetuje ljubitelje putovanja da preko dana istraže istorijski Zemunski kraj, poznat po jedinstvenoj mješavini austrougarske arhitekture i kafe kulture. Sa svojim kaldrmisanim ulicama i pijacama na otvorenom, nudi opuštenu atmosferu u odnosu na užurbani centar.

Skadarlija je simbolična boemska četvrt Beograda, piše Metro, koja je u 19. vijeku bila centar pjesnika i umjetnika. Danas je dom tradicionalnih srpskih restorana, kafana, šetajućih orkestara i vintidž radnji.

"Noću prošetajte pored rijeka Save i Dunava ili do drevne tvrđave Kalemegdan, gdje možete da uživate u zadivljujućim zalascima sunca. Ako tražite mjesto za čašu vina (ili dvije) ili šampanjac, posjetite beogradski noćni život, gdje ćete pronaći klubove, restorane i barove. Srbija, proglašena 'skrivenim biserom Evrope', jedna je od destinacija koje ABTA preporučuje za posjetiti u 2026. godini", pišu stručnjaci.

2. Krakov

Poljska istorijska bivša prestonica ima sve što je potrebno za dobar gradski odmor. Od Jevrejske četvrti, koja je pod zaštitom UNESCO-a, gdje možete da pronađete buvljake, istorijske sinagoge i tradicionalne restorane, do srednjovijekovnog Starog gradskog jezgra, Krakov može da se pohvali i najvećim trgom u Evropi.

Razlog više za posjetu je taj što je Krakov, petu godinu zaredom, proglašen najboljim evropskim gradom za kratki odmor prema Which? Travel 2025. godine.

Krakov konstantno vodi po povoljnim cijenama hrane, pića i smještaja. Luksuzne opcije su i deset puta jeftinije nego u Parizu ili Rimu. Kultura je takođe nenadmašna. Kraljevski dvorac Wawel smatra se najvažnijim kulturnim mjestom u Poljskoj, dom kraljevima vijekovima. Gotička Bazilika Svete Marije na Glavnom trgu takođe je nezaobilazna.

Šetajući gradom naići ćete na živahni noćni život, gdje se džez klubovi nalaze pored tradicionalnih barova, kantina poznatih po domaćoj i obilnoj poljskoj hrani, savjetuju stručnjaci.

3. Bukurešt

Bukurešt je poznat kao "Mali Pariz" zahvaljujući arhitekturi i modernim kafićima. Sve ono što povezujemo sa Parizom, samo bez gužve i visokih cijena.

Prošle godine rumunska prijestonica je zauzela deveto mjesto u listi "najboljih povoljnih gradskih odmora u Evropi" prema The Times-u, dok istovremeno aktivno promoviše turizam. Za ljubitelje arhitekture, obavezno posjetite Palatu parlamenta, jednu od najvećih zgrada na svijetu.

@tworoamtheworld Top 20 must visit spots in Bucharest, Romania⬇️ • • 1. Hotel Casa Capsa 2. Cismigiu Gardens 3. Carturesti Carusel 4. King Michael I Park 5. University Square 6. St. Nicholas Russian Church 7. Macca - Vilacrosse Passage 8. Palace of Parliament 9. CEC Palace 10. Arcul de Triumf 11. Buna Vestire Church & Hanul Manuc 12. Stavropoleos Monastery 13. Dealul Mitropoliei 14. Pasajul Victoriei 15. St. Nicholas-Selari Church 16. Revolution Square & Memorial of Rebirth 17. Zlatari Church 18. People‘s Salvation Cathedral 19. Romanian Athenaeum 20. Royal Palace of Bucharest Discover the charm of Romania’s capital through its iconic landmarks, peaceful gardens, and historic treasures. From the grandeur of the Palace of Parliament and Royal Palace to the hidden beauty of Macca-Vilacrosse Passage and the calm of Cişmigiu Gardens, Bucharest is a city where old meets new at every step. ️ Save this list for your next trip and make sure you don’t miss these highlights! • • #romania #romania #bucharest #bucuresti #mustvisit ♬ original sound - isaintjames

A pošto je "velnes" ključni trend putovanja ove godine, gdje bolje da se opustite sa partnerom nego u Therme Bucharest, najvećem evropskom centru za relaksaciju?

