3 stilske greške naglašavaju stomak: Haljina za koju većina misli da kamuflira nedostatke zapravo ih ističe

Prema stilista, 3 greške koje žene često prave pri izboru haljine mogu da naglase stomak, a one toga nisu svjesne.

Stižu nam lijepi dani, a to za većinu žena znači samo jedno: konačno je stiglo vrijeme za haljine, suknje, nenošenje čarapa... I svaka želi da se pokaže u najboljem svjetlu, a kada je riječ o figuri i stilu, da istaknu svoje atribute i sakriju mane.

Međutim, mnoge žene ponekad u tome ne uspiju, naročito ukoliko je njihova slaba tačka stomačić. Zato je važno da izbjegnu 3 uobičajene modne greške koje prave optičku varku i vizuelno dodaju kilograme. Stilisti imaju spisak šta treba da izbjegavate.

1. Haljina na horizontalne pruge

Pruga je šara koja ima magično svojstvo skrivanja dodatnih centimetara - ali samo vertikalna. Horizontalne pruge vizuelno proširuju struk i smanjuju visinu.

2. Haljina od tanke tkanine

Tanka tkanina je glavni neprijatelj neproporcionalne figure. I odjevni komad savršenog kroja od tankog materijala samo će naglasiti ono što ste željeli da sakrijete, budući da će svaki nabor biti vidljiv.

Takođe, ispod tanke odjeće ne možete nositi steznik, korset ili bodi jer će se takođe providiti.

3. Haljina sa niskim strukom

Haljine niskog struka su opasan izbor za sve - čak i za veoma vitke djevojke. Te haljine mogu pokvariti proporcije zato što izdužuju gornji dio tijela a skraćuju noge. One takođe kradu liniju struka, figuru čine pravougaonom i akcenatuju stomak.