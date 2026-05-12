Jedna boja se neočekivano nametnula kao najpoželjnija za proleće i ljeto: Lako se kombinuje i izgleda luksuzno

Boja mandarine neočekivano je postala hit sezone. Otkrijte kako da nosite ovu modernu nijansu narandžaste i sa čim se najbolje kombinuje.

Boja mandarine postala je jedno od najvećih modnih iznenađenja sezone.

Lako se kombinuje, osvježava svaku kombinaciju i unosi energiju u garderober.

Tokom proljeća i ljeta viđaćemo je svuda – od haljina do modnih dodataka.

Nakon nekoliko sezona u kojima su modnom scenom dominirale nježne pastelne nijanse i stil tihog luksuza, moda se ponovo okreće bojama koje privlače pažnju i unose energiju u svakodnevno oblačenje. Ove sezone posebno se izdvojila boja mandarine, topla i živahna nijansa narandžaste koja istovremeno djeluje smjelo, elegantno i iznenađujuće lako za kombinovanje.

Dovoljno je pogledati aktuelne modne revije i fotografije sa ulica svjetskih gradova da bude jasno kako je riječ o jednom od najvećih trendova za proljeće i ljeto.

Boja mandarine osvojila modne piste

Nijansa mandarine posebno se istakla u kolekcijama modnih kuća poput Ferragama, Tod’sa, Lacostea i Akrisa, gdje se pojavila na elegantnim haljinama, krojenim kaputima, širokim krojevima i upečatljivim kožnim kompletima.

Za razliku od klasične jarke narandžaste, koja često djeluje zahtjevno za nošenje, boja mandarine ima nježniji i sofisticiraniji ton. Upravo zbog toga izgleda modernije, luksuznije i lakše se uklapa u različite stilove.

Balans između upečatljivosti i elegancije razlog je zbog kog se ova nijansa lako uklopila i u minimalističke kombinacije, ali i u odvažnije modne stilove.

Kako nositi boju mandarine ove sezone?

Posebno se izdvaja način na koji poznate trendseterke nose ovu nijansu u svakodnevnim kombinacijama.

Boja mandarine odlično izgleda na:

satenskim materijalima

širokim košuljama

romantičnim haljinama

večernjim komadima garderobe

torbama i sandalama

Najčešće se kombinuje sa:

crnom

bijelom

čokoladno braon

puder plavom

bež tonovima

Ako ne volite upadljive kombinacije, trend možete isprobati kroz modne dodatke poput torbe, obuće ili nakita. I najmanji detalj u ovoj boji može osvježiti cijelu kombinaciju.

Zašto je boja mandarine postala toliko popularna?

Veliku ulogu ima i utisak koji ostavlja. Nakon godina dominacije sigurnijih nijansi poput bordo crvene, puter žute i raznih tonova braon boje, moda ponovo postaje razigranija, emotivnija i smjelija.

Boja mandarine savršeno se uklapa u taj preokret jer deluje:

optimistično

svježe

samouvjereno

moderno

elegantno

Zbog toga više nije rezervisana samo za ljetovanja i upečatljive komade, već se sve češće nosi i u dnevnim, veoma praktičnim kombinacijama.

Posebno lijepo dolazi do izražaja na lepršavim materijalima i satenu, zbog čega je sve češće viđamo na haljinama, elegantnim kompletima, širokim košuljama i modnim dodacima, piše Fashion.hr

