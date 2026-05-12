Jedna boja se neočekivano nametnula kao najpoželjnija za proleće i ljeto: Lako se kombinuje i izgleda luksuzno

Boja mandarine neočekivano je postala hit sezone. Otkrijte kako da nosite ovu modernu nijansu narandžaste i sa čim se najbolje kombinuje.
- Boja mandarine postala je jedno od najvećih modnih iznenađenja sezone.
- Lako se kombinuje, osvježava svaku kombinaciju i unosi energiju u garderober.
- Tokom proljeća i ljeta viđaćemo je svuda – od haljina do modnih dodataka.
Nakon nekoliko sezona u kojima su modnom scenom dominirale nježne pastelne nijanse i stil tihog luksuza, moda se ponovo okreće bojama koje privlače pažnju i unose energiju u svakodnevno oblačenje. Ove sezone posebno se izdvojila boja mandarine, topla i živahna nijansa narandžaste koja istovremeno djeluje smjelo, elegantno i iznenađujuće lako za kombinovanje.
Dovoljno je pogledati aktuelne modne revije i fotografije sa ulica svjetskih gradova da bude jasno kako je riječ o jednom od najvećih trendova za proljeće i ljeto.
Boja mandarine osvojila modne piste
Nijansa mandarine posebno se istakla u kolekcijama modnih kuća poput Ferragama, Tod’sa, Lacostea i Akrisa, gdje se pojavila na elegantnim haljinama, krojenim kaputima, širokim krojevima i upečatljivim kožnim kompletima.
Za razliku od klasične jarke narandžaste, koja često djeluje zahtjevno za nošenje, boja mandarine ima nježniji i sofisticiraniji ton. Upravo zbog toga izgleda modernije, luksuznije i lakše se uklapa u različite stilove.
Balans između upečatljivosti i elegancije razlog je zbog kog se ova nijansa lako uklopila i u minimalističke kombinacije, ali i u odvažnije modne stilove.
Kako nositi boju mandarine ove sezone?
Posebno se izdvaja način na koji poznate trendseterke nose ovu nijansu u svakodnevnim kombinacijama.
Boja mandarine odlično izgleda na:
- satenskim materijalima
- širokim košuljama
- romantičnim haljinama
- večernjim komadima garderobe
- torbama i sandalama
Najčešće se kombinuje sa:
- crnom
- bijelom
- čokoladno braon
- puder plavom
- bež tonovima
Ako ne volite upadljive kombinacije, trend možete isprobati kroz modne dodatke poput torbe, obuće ili nakita. I najmanji detalj u ovoj boji može osvježiti cijelu kombinaciju.
Jedna boja se neočekivano nametnula kao najpoželjnija za proleće i ljeto: Lako se kombinuje i izgleda luksuzno
Narandžasta boja je moderna
Narandžasta boja je moderna
Narandžasta boja je moderna
Narandžasta boja je moderna
Narandžasta boja je moderna
Narandžasta boja je moderna
Narandžasta boja je moderna
Narandžasta boja je moderna
Narandžasta boja je moderna
Narandžasta boja je moderna
Narandžasta boja je moderna
Zašto je boja mandarine postala toliko popularna?
Veliku ulogu ima i utisak koji ostavlja. Nakon godina dominacije sigurnijih nijansi poput bordo crvene, puter žute i raznih tonova braon boje, moda ponovo postaje razigranija, emotivnija i smjelija.
Boja mandarine savršeno se uklapa u taj preokret jer deluje:
- optimistično
- svježe
- samouvjereno
- moderno
- elegantno
Zbog toga više nije rezervisana samo za ljetovanja i upečatljive komade, već se sve češće nosi i u dnevnim, veoma praktičnim kombinacijama.
Posebno lijepo dolazi do izražaja na lepršavim materijalima i satenu, zbog čega je sve češće viđamo na haljinama, elegantnim kompletima, širokim košuljama i modnim dodacima, piše Fashion.hr
(Lepa i srećna/Mondo)