Jedna boja se neočekivano nametnula kao najpoželjnija za proleće i ljeto: Lako se kombinuje i izgleda luksuzno

Autor Dragana Božić Izvor Lepa i srećna
Boja mandarine neočekivano je postala hit sezone. Otkrijte kako da nosite ovu modernu nijansu narandžaste i sa čim se najbolje kombinuje.

Boja mandarine modni hit Izvor: Alones/Shutterstock

  • Boja mandarine postala je jedno od najvećih modnih iznenađenja sezone.
  • Lako se kombinuje, osvježava svaku kombinaciju i unosi energiju u garderober.
  • Tokom proljeća i ljeta viđaćemo je svuda – od haljina do modnih dodataka.

Nakon nekoliko sezona u kojima su modnom scenom dominirale nježne pastelne nijanse i stil tihog luksuza, moda se ponovo okreće bojama koje privlače pažnju i unose energiju u svakodnevno oblačenje. Ove sezone posebno se izdvojila boja mandarine, topla i živahna nijansa narandžaste koja istovremeno djeluje smjelo, elegantno i iznenađujuće lako za kombinovanje.

Dovoljno je pogledati aktuelne modne revije i fotografije sa ulica svjetskih gradova da bude jasno kako je riječ o jednom od najvećih trendova za proljeće i ljeto.

Boja mandarine osvojila modne piste

Nijansa mandarine posebno se istakla u kolekcijama modnih kuća poput Ferragama, Tod’sa, Lacostea i Akrisa, gdje se pojavila na elegantnim haljinama, krojenim kaputima, širokim krojevima i upečatljivim kožnim kompletima.

Za razliku od klasične jarke narandžaste, koja često djeluje zahtjevno za nošenje, boja mandarine ima nježniji i sofisticiraniji ton. Upravo zbog toga izgleda modernije, luksuznije i lakše se uklapa u različite stilove.

Balans između upečatljivosti i elegancije razlog je zbog kog se ova nijansa lako uklopila i u minimalističke kombinacije, ali i u odvažnije modne stilove.

Kako nositi boju mandarine ove sezone?

Posebno se izdvaja način na koji poznate trendseterke nose ovu nijansu u svakodnevnim kombinacijama.

Boja mandarine odlično izgleda na:

  • satenskim materijalima
  • širokim košuljama
  • romantičnim haljinama
  • večernjim komadima garderobe
  • torbama i sandalama

Najčešće se kombinuje sa:

  • crnom
  • bijelom
  • čokoladno braon
  • puder plavom
  • bež tonovima

Ako ne volite upadljive kombinacije, trend možete isprobati kroz modne dodatke poput torbe, obuće ili nakita. I najmanji detalj u ovoj boji može osvježiti cijelu kombinaciju.

Zašto je boja mandarine postala toliko popularna?

Veliku ulogu ima i utisak koji ostavlja. Nakon godina dominacije sigurnijih nijansi poput bordo crvene, puter žute i raznih tonova braon boje, moda ponovo postaje razigranija, emotivnija i smjelija.

Boja mandarine savršeno se uklapa u taj preokret jer deluje:

  • optimistično
  • svježe
  • samouvjereno
  • moderno
  • elegantno

Zbog toga više nije rezervisana samo za ljetovanja i upečatljive komade, već se sve češće nosi i u dnevnim, veoma praktičnim kombinacijama.

Posebno lijepo dolazi do izražaja na lepršavim materijalima i satenu, zbog čega je sve češće viđamo na haljinama, elegantnim kompletima, širokim košuljama i modnim dodacima, piše Fashion.hr

Narandžasta boja je moderna
Izvor: Svitlana Sokolova/Shutterstock

(Lepa i srećna/Mondo)

