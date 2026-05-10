"Đorđo Armani" priprema prodaju dijela kompanije prema posljednjoj želji osnivača

Italijanska modna kuća Đorđo Armani priprema prodaju 15 odsto akcijskog kapitala, u skladu sa posljednjom željom osnivača kompanije Đorđa Armanija, koji je preminuo u septembru prošle godine.

Izvor: Shutterstock

Kako prenosi italijanski list Republika, generalni direktor grupacije Đuzepe Marsoki radi na izradi petogodišnjeg poslovnog plana za investicione banke koje će od 9. septembra biti uključene u izbor budućih kupaca manjinskog udjela u kompaniji.

Prema Armanijevom testamentu, 15 odsto akcijskog kapitala trebalo bi da bude prodato u roku od 12 do 18 mjeseci od čitanja testamenta.

Kao potencijalni kupci pominju se luksuzna grupacija LVMH, kompanije EsilorLuksotika i L`Oreal, kao i druge modne i luksuzne kuće sličnog ranga.

O izboru budućeg partnera odlučivaće se uz saglasnost Lea Del`Orka, dugogodišnjeg Armanijevog partnera i nasljednika 40 odsto udjela u grupaciji.

"EsilorLuksotika" i "L`Oreal" već su pokazali interesovanje za ulazak u vlasničku strukturu kompanije, dijelom zbog dugogodišnje saradnje sa "Armanijem". Partnerstvo za segment naočara traje do 2037. godine, dok ugovori za parfeme i kozmetiku važe do 2050. godine.

Interesovanje za kupovinu manjinskog udjela pokazala je i grupacija LVMH.

Proces prodaje još nije formalno započet, jer kompanija prethodno mora da izabere najmanje dva finansijska savjetnika, među kojima bi, prema pisanju medija, mogao biti i Rotšild.

Armani je u testamentu predvidio i mogućnost da kompanija između septembra 2028. i 2030. godine izađe na berzu ili proda između 30 i 54,9 odsto kapitala istom kupcu koji bi prethodno stekao početnih 15 procenata akcija.

Takav model trebalo bi kompaniji da omogući više vremena za procjenu najpogodnijeg strateškog partnera, dok bi fondacija zadržala kontrolni paket od 30,1 odsto udjela.