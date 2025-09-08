Više od 16.000 ljudi se oprostilo od Armanija u Milanu: Proglašen dan žalosti, poznato gdje će biti sahranjen dizajner

Tokom vikenda veliki broj ljudi se okupio kako bi odao počast preminulom Đorđu Armaniju.

Legendarni modni dizajner Đorđo Armani preminuo je u 92. godini, u svom domu u Milanu, okružen porodicom i najbližima. Tokom vikenda, hiljade poštovalaca, više od 16.000 ljudi, okupilo se u prestižnom prostoru "Armani Teatro", sjedištu modne kuće u Milanu, kako bi odali posljednju počast ikoni stila.

Pogledajte kako je izgledao posljednji oproštaj od Đorđa Armanija:

Drveni kovčeg, prekriven bijelim ružama, bio je izložen javnosti, u tišini i poštovanju koje je priličilo veličini čovjeka kakav je Armani bio.

"Odlučila sam da dođem danas da odam poštu velikom čovjeku koji je Italiju učinio velikom u svijetu", izjavila je za CNN jedna od građanki koja je došla da se oprosti od Armanija.

Među onima koji su došli da odaju počast legendarnom dizajneru, bile su i brojne javne ličnosti, uključujući dizajnerku Donatelu Versaće, gradonačelnika Milana Đuzepea Salu i druge. Donatela Versaće je za CNN izjavila da je Armani "promijenio istoriju kroz modu".

Armani će biti sahranjen pored svojih roditelja i starijeg brata u porodičnoj kapeli u Rivalti, selu koje se nalazi oko 100 kilometara jugoistočno od Milana, u blizini grada Pjaćenca, gdje je rođen.

Pogledajte fotografije Đorđa Armanija:

Sahrana se održava u crkvi San Martino, uz prisustvo oko 20 zvanica. Kao znak poštovanja, sve Armani prodavnice biće zatvorene u popodnevnim časovima, a selo Rivalta zatvoreno je za turiste i posjetioce. Dan žalosti zvaničnici su proglasili u Pjaćenci i Milanu.

"Oprostićemo se od njega u krugu porodice i nastaviti dalje onako kako bi on želio. Sve je spremno da ga se sjetimo kroz njegovu modu", rekao je njegov partner Leo Del’Orko za list Corriere della Sera.

