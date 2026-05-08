Ovo su najtraženije košulje za proljeće 2026: Idu uz farmerke, suknje, lanene pantalone, a odlične su i za ljeto

Prugasta košulja je jedan od najvećih trendova proljeća 2026. Otkrijte kako se nosi ove sezone i koje modele vrijedi imati u garderoberu.

Izvor: AYO Production/Shutterstock

Možda djeluje nevjerovatno, ali proljeće je već u punom jeku, a garderober se sada prirodno oslanja na slojevite i praktične komade. Baloneri, baletanke i lagane jakne već su u svakodnevnoj rotaciji, a još jedan vječiti favorit ove sezone posebno se izdvaja - prugasta košulja.

Ovaj bezvremenski komad ponovo je jedan od vodećih trendova jer spaja eleganciju, opuštenost i lako uklapanje u gotovo svaku kombinaciju.

Zašto je prugasta košulja ponovo hit?

Prugasti dezen već godinama ne izlazi iz mode. Djeluje sofisticirano, osvježava stajling i svakom outfitu daje dozu karaktera. Upravo zato prugaste košulje bez mnogo truda podižu i najjednostavnije kombinacije.

Najčešće viđamo modele u plavim tonovima, koji podjednako dobro funkcionišu u poslovnim i opuštenim prilikama, ali proljeće 2026. donosi mnogo više boja. U trendu su i roze, zelene, žute, bež i pastelne varijante.

Kako nosimo prugastu košulju ovog proljeća

Najpopularniji su opušteni krojevi od laganih i prozračnih materijala poput:

pamuka

lana

popelina

Ovakvi modeli idealni su za promjenljivo vrijeme, ali i za tople dane koji dolaze.

Trenutno se nose u gradskim kombinacijama uz:

farmerke ravnog kroja

lanene pantalone

midi suknje

bermude

bijele patike ili mokasine

Savršen komad i za ljeto

Prugasta košulja neće biti rezervisana samo za proljeće. Tokom ljeta nosiće se ležerno prebačena preko kupaćeg kostima, uz šorts ili lagane pantalone. Upravo zato je sada pravo vrijeme da u garderober ubacite model koji ćete nositi mjesecima.

Kako izabrati najbolji model

Prilikom kupovine obratite pažnju na:

kvalitet materijala

blago oversized kroj

neutralnu ili lako uklopivu boju

dužinu koja se može nositi uvučeno ili preko pantalona

Komad koji nikad ne izlazi iz mode

Ako ovog proljeća kupujete samo jedan novi komad garderobe, prugasta košulja je siguran izbor. Moderna je, praktična i dovoljno svestrana da se uklopi u stil svake žene.

(Lepa i srećna/Mondo)