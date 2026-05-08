Ovo su najtraženije košulje za proljeće 2026: Idu uz farmerke, suknje, lanene pantalone, a odlične su i za ljeto

Prugasta košulja je jedan od najvećih trendova proljeća 2026. Otkrijte kako se nosi ove sezone i koje modele vrijedi imati u garderoberu.
- Prugasta košulja je hit proljeća.
- Lako se kombinuje za posao i svaki dan.
- Nosiće se i tokom ljeta.
Možda djeluje nevjerovatno, ali proljeće je već u punom jeku, a garderober se sada prirodno oslanja na slojevite i praktične komade. Baloneri, baletanke i lagane jakne već su u svakodnevnoj rotaciji, a još jedan vječiti favorit ove sezone posebno se izdvaja - prugasta košulja.
Ovaj bezvremenski komad ponovo je jedan od vodećih trendova jer spaja eleganciju, opuštenost i lako uklapanje u gotovo svaku kombinaciju.
Zašto je prugasta košulja ponovo hit?
Prugasti dezen već godinama ne izlazi iz mode. Djeluje sofisticirano, osvježava stajling i svakom outfitu daje dozu karaktera. Upravo zato prugaste košulje bez mnogo truda podižu i najjednostavnije kombinacije.
Najčešće viđamo modele u plavim tonovima, koji podjednako dobro funkcionišu u poslovnim i opuštenim prilikama, ali proljeće 2026. donosi mnogo više boja. U trendu su i roze, zelene, žute, bež i pastelne varijante.
Kako nosimo prugastu košulju ovog proljeća
Najpopularniji su opušteni krojevi od laganih i prozračnih materijala poput:
- pamuka
- lana
- popelina
Ovakvi modeli idealni su za promjenljivo vrijeme, ali i za tople dane koji dolaze.
Trenutno se nose u gradskim kombinacijama uz:
- farmerke ravnog kroja
- lanene pantalone
- midi suknje
- bermude
- bijele patike ili mokasine
Devojka u košulji
Savršen komad i za ljeto
Prugasta košulja neće biti rezervisana samo za proljeće. Tokom ljeta nosiće se ležerno prebačena preko kupaćeg kostima, uz šorts ili lagane pantalone. Upravo zato je sada pravo vrijeme da u garderober ubacite model koji ćete nositi mjesecima.
Kako izabrati najbolji model
Prilikom kupovine obratite pažnju na:
- kvalitet materijala
- blago oversized kroj
- neutralnu ili lako uklopivu boju
- dužinu koja se može nositi uvučeno ili preko pantalona
Komad koji nikad ne izlazi iz mode
Ako ovog proljeća kupujete samo jedan novi komad garderobe, prugasta košulja je siguran izbor. Moderna je, praktična i dovoljno svestrana da se uklopi u stil svake žene.
(Lepa i srećna/Mondo)