Izdanja na Met Gali zbog kojih smo se krstili: Jedna došla kao džoger, a Kim i Kajli lažno gole (Foto)

Neke zvijezde su baš omanule na ovogodišnjoj Met Gali
Nije tajna da slavni mjesecima unazad planiraju svoja izdanja za jedno od najprestižnijih modnih dešavanja - Met Galu.
Međutim, nekad, uprkos svim stilistima, nacrtima, krojevima... stvari ne ispadnu onako kako ste očekivali. To su, definitivno, na svojoj koži ove godine osjetile sestre Džener, ali i mnoge druge slavne dame.
Na prvom mjestu na gotovo svim listama našla se Serena Vilijams, a posebno je skandalozno što je njena sestra jedna od "domaćica" večeri. I dok su Venus hvalili za izdanje, Serenino je okarakterisano kao "ono kad imaš para, ali ne i ukusa".
Na udaru kritičara bila je i komičarka Lena Danam koja je odlučila da se zatrpa perjem, a burgundi izdanje reperke i glumice Dojči, okarakterisano je kao nedovršeno.Izvor: SARAH YENESEL/EPA
Na listi najgore obučenih našla se i Kajli Džener, što je mnoge iznenadilo, ali su modni kritičari mišljenja da je njen "look komercijalan, bez umjetničkog pomeranja granica". Veoma slično mišljenje vlada i za njenu sestru Kim, s obzirom da su mnogi očekivali više.Izvor: printscreen/youtube/Vogue
Takođe se mnogima nije dopalo ni izdanje Hajdi Klum koja kao da je na crveni tepih Met Gale preselila svoju Noć veštica žurku, te se pojavila bukvalno kao statua.Izvor: SARAH YENESEL/EPA
Na listi najgore obučenih su i pjevačica Sabrina Karpenter, bivša glavna urednica Voga Ana Vintur, pjevač Sem Smit, pjevačica Dodža Ket, francuska zvijezda Lena Mahfuf, k-pop superstar Lisa, plus-size manekenka Ešli Grejem, manekenka Điđi Hadid, glumica Olivija Vajld i njena koleginica Sara Pulson, kao i fatalna zavodnica Tejana Tejlor, influenserka Hejli Biber, kao i reperka Kardi Bi.
