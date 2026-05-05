Izdanja na Met Gali zbog kojih smo se krstili: Jedna došla kao džoger, a Kim i Kajli lažno gole (Foto)

Neke zvijezde su baš omanule na ovogodišnjoj Met Gali

Nije tajna da slavni mjesecima unazad planiraju svoja izdanja za jedno od najprestižnijih modnih dešavanja - Met Galu.

Međutim, nekad, uprkos svim stilistima, nacrtima, krojevima... stvari ne ispadnu onako kako ste očekivali. To su, definitivno, na svojoj koži ove godine osjetile sestre Džener, ali i mnoge druge slavne dame.

Na prvom mjestu na gotovo svim listama našla se Serena Vilijams, a posebno je skandalozno što je njena sestra jedna od "domaćica" večeri. I dok su Venus hvalili za izdanje, Serenino je okarakterisano kao "ono kad imaš para, ali ne i ukusa".

Na udaru kritičara bila je i komičarka Lena Danam koja je odlučila da se zatrpa perjem, a burgundi izdanje reperke i glumice Dojči, okarakterisano je kao nedovršeno.

Na listi najgore obučenih našla se i Kajli Džener, što je mnoge iznenadilo, ali su modni kritičari mišljenja da je njen "look komercijalan, bez umjetničkog pomeranja granica". Veoma slično mišljenje vlada i za njenu sestru Kim, s obzirom da su mnogi očekivali više.

Takođe se mnogima nije dopalo ni izdanje Hajdi Klum koja kao da je na crveni tepih Met Gale preselila svoju Noć veštica žurku, te se pojavila bukvalno kao statua.

Na listi najgore obučenih su i pjevačica Sabrina Karpenter, bivša glavna urednica Voga Ana Vintur, pjevač Sem Smit, pjevačica Dodža Ket, francuska zvijezda Lena Mahfuf, k-pop superstar Lisa, plus-size manekenka Ešli Grejem, manekenka Điđi Hadid, glumica Olivija Vajld i njena koleginica Sara Pulson, kao i fatalna zavodnica Tejana Tejlor, influenserka Hejli Biber, kao i reperka Kardi Bi.

Pogledajte ko je sve na listi najgore obučenih:

