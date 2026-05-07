Ogrlice koje smo nosile kao djevojčice sada su najveći proljećni trend: Ovakav modni detalj niko nije očekivao

Ogrlice od perlica koje smo nosili kao djeca vratile su se kao veliki proljećni trend. Saznajte kako ih dizajneri reinterpretiraju i kako se nose ove sezone.

Ako postoji modni detalj koji je obilježio djetinjstvo mnogih, onda su to ogrlice od perlica. Šarene, razigrane, ponekad prenaglašene, ali uvijek posebne – bile su neizostavan dio ljetnih raspusta, školskih dana i improvizovanih "kolekcija nakita" koje su se pravile kod kuće ili kupovale na štandovima.

Danas se upravo taj nostalgični komad vratio na velika vrata i postao jedan od najjačih prolećnih i ljetnih trendova u modi.

Povratak djetinjstva kroz modu

Ono što je nekada bila dječija igra, danas je ozbiljno modno inspirisano rješenje. Ogrlice od perlica ponovo su u fokusu, ali u znatno modernijoj i sofisticiranijoj verziji.

Na svjetskim pistama dizajneri su ovaj "DIY" estetski pravac pretvorili u luksuzni modni detalj. Ideja ostaje ista, ali izvedba je podignuta na viši nivo – od minimalističkih varijanti do upadljivih statement komada.

Kod kuće Chanel, perle su dobile gotovo skulpturalni karakter, sa blistavim i futurističkim formama koje djeluju kao mali umjetnički objekti oko vrata.

Dizajner Henry Zankov otišao je u potpuno drugom smjeru, kreirajući opuštene, ljetne kombinacije u kojima velike perle i školjke podsjećaju na more i bezbrižne dane.

Kod Celine brenda, slojevite ogrlice od perlica u različitim bojama vraćaju duh igre, ali u sofisticiranom, odraslom izdanju.

Zašto je ovaj trend toliko popularan

Ono što ovaj trend izdvaja nije samo estetika, već emocija koju nosi. Ogrlice od perlica bude osjećaj nostalgije, jednostavnosti i kreativnosti – onaj isti osjećaj koji smo imali kada smo kao djeca sami birali boje, oblike i kombinacije.

Upravo zato se danas savršeno uklapaju u savremenu modu, koja sve više briše granicu između luksuza i ličnog izraza.

Ovaj trend spaja kontraste: razigranost i eleganciju, prošlost i sadašnjost, jednostavnost i sofisticiranost.

Kako se nose ovog proleća i leta

Ogrlice od perlica danas se nose na različite načine:

u slojevima, više komada odjednom

kao jedan upadljiv statement detalj

u kombinaciji sa minimalističkim outfitima

uz lanene i ljetne lagane komade

Posebno dobro funkcionišu uz bijele košulje, jednostavne haljine i neutralne tonove, gdje ogrlica postaje centralni detalj kombinacije.

Moda koja budi emocije

Ovaj trend pokazuje da moda nije samo ono što nosimo, već i ono što osećamo. Povratak perli u velikom stilu zapravo je povratak jednostavnosti, igre i ličnog izraza.

Zato nije čudno što su ogrlice koje smo nekada pravili kao djeca danas postale jedan od najpoželjnijih modnih detalja sezone.