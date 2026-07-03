Modna lekcija Ane Ivanović: Kako šik detalji pretvaraju najjednostavniji autfit u "milion dolara"

Ana Ivanović je opet pokazala kako i najjednostavnija modna kombinacija može izgledati nevjerovatno efektno ako se začini pažljivo odabranim detaljima.

Izvor: Steffie Wunderl / imago sportfotodienst / Profimedia

Ana Ivanović pokazala novu modnu kombinaciju, inspirisanu Vimbldonom.

pokazala novu modnu kombinaciju, inspirisanu Vimbldonom. Bijela suknja i bluza osvježeni specijalnim zelenim detaljima.

Ako neko maestralno vlada nenametljivom elegancijom koja prosto oduzima dah, onda je to – Ana Ivanović.

Jedna od najljepših teniserki svih vremena odavno je reket zamijenila nekim novim životnim ulogama, ali s vremena na vrijeme voli da nas podsjeti na dane kada je harala "bijelim sportom". Ovog puta, to je učinila kroz fantastičan autfit inspirisan estetikom prestižnih turnira.

Bilo da su u pitanju glamurozne večernje haljine, opuštene casual varijante, bezvremenski klasici, sportska oprema ili opuštene trenerke – Ani sve pristaje sa nevjerovatnom lakoćom. Moda se, nekako prirodno, stapa sa njenim urođenim stilom.

Ana (38) ne prestaje da očarava svoje pratioce na Instagramu, ali i svjetsku javnost, izdanjima koja su čista definicija quiet luxury trenda.

Inspirisana Vimbldonom, Ana je predstavila minimalističku, monohromatsku kombinaciju stvorenu za tople ljetnje dane.

Bazu stajlinga predstavlja prefinjena bijela suknja sa smjelim izrezom i klasična bijela bluza.

predstavlja prefinjena bijela suknja sa smjelim izrezom i klasična bijela bluza. Dozu "evergrin" šarma unijela je kroz aksesoare u upečatljivoj zelenoj boji – ogrlicu, sandale i torbicu u istom tonu.

"Jer detalji čine izgled", poručila je Ana u opisu videa koji je u rekordnom roku sakupio hiljade lajkova i pregršt komplimenata na svim svjetskim jezicima.

Ovim izdanjem, lijepa Beograđanka je ispisala još jednu modnu lekciju koju će djevojke širom svijeta bez sumnje kopirati ovog ljeta. Komentari poput „Savršena žena!“, „Izgledaš kao milion dolara“ i „Boginja!“ samo potvrđuju ono što se vidi i na drugim Aninim objavama.

Ljetnja sezona je tek počela, a mi već sa nestrpljenjem iščekujemo sljedeće autfite kojima će Ana Ivanović podići modnu temperaturu na mrežama.

Pogledajte najnovije slike Ane Ivanović u galeriji.

Vidi opis Modna lekcija Ane Ivanović: Kako šik detalji pretvaraju najjednostavniji autfit u "milion dolara" Ana Ivanović Ana Ivanović Ana Ivanović Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Steffie Wunderl / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Steffie Wunderl / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Steffie Wunderl / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Steffie Wunderl / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Steffie Wunderl / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

(Lepa i srećna/Mondo)