Stan vam više ne miriše lijepo? Ovo je lakih 7 trikova da osvježite vazduh u domu, a bar 5 stvari već imate

Ukoliko vam se ne sviđa kako vam miriše kuća, imamo 7 jednostavnih trikova protiv neprijatnih mirisa, a bar za 5 stvari ne morate ni u prodavnicu.

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Uđete u stan i odmah osjetite "onaj" neprijatni miris - teško ga je opisati, ali znate da je tu. Miješavina vlage, ustajalog vazduha, tekstila, namještaja ili kućnih ljubimaca može se vremenom zadržati u prostoru.

Osvježivači vazduha mogu samo nakratko da prikriju problem. Ako želite da se neprijatan miris zaista smanji, potrebno je pronaći njegov izvor i ukloniti ga.

1. Aktivni ugalj

Aktivni ugalj može pomoći da se apsorbuju neprijatni mirisi iz vazduha. Stavite nekoliko vrećica ili posuda sa aktivnim ugljem u ormariće, pored kante za smeće, ispod sudopere ili na druga mjesta gdje se miris zadržava.

Mijenjajte ga povremeno, jer vremenom gubi sposobnost upijanja.

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2. Soda bikarbona

Soda bikarbona posebno je korisna za tepihe i druge tekstilne površine.

Pospite tanak sloj po tepihu, ostavite nekoliko sati ili preko noći, a zatim ga dobro usisajte. Možete staviti i otvorenu posudu sa sodom u frižider kako biste ublažili neprijatne mirise.

3. So protiv vlage

So može pomoći u manjim, zatvorenim prostorima u kojima se nakuplja vlaga.

Sipajte je u malu posudu i stavite u ormar, ostavu ili drugi prostor gdje osjećate vlagu. Ako je problem sa vlagom veći, potrebno je pronaći i riješiti njegov uzrok.

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4. Osušeni talog kafe

Nemojte bacati talog kafe! Dobro ga osušite, stavite u malu posudu i postavite u frižider, kuhinjski ormarić ili drugi prostor u kojem se osjeća neprijatan miris.

Talog mijenjajte redovno i nikada ne ostavljajte vlažan talog, jer može postati podloga za buđ.

5. Razblaženo sirće

Sirće može pomoći pri čišćenju određenih površina i neutralisanju pojedinih neprijatnih mirisa.

Koristite ga razblaženog vodom, a nakon čišćenja dobro provjetrite prostor. Nikada ne miješajte sirće sa izbjeljivačem ili sredstvima koja sadrže hlor, jer mogu nastati opasna isparenja.

6. Limun i kore citrusa

Kore limuna, pomorandže ili drugog citrusa mogu osvježiti prostor i ostaviti prijatan miris.

Možete ih staviti u male posude u kuhinji ili ormarićima, ili ih kratko prokuvati u vodi kako bi se miris citrusa proširio prostorijom.

Kore limuna i pomorandže u tegli

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7. Dobro provjetravanje

Najjednostavniji trik često je i najvažniji — svakodnevno provjetravanje.

Otvorite prozore na nekoliko minuta, posebno nakon kuvanja, tuširanja ili sušenja veša. Ako se u stanu stalno zadržava vlaga, razmislite i o korišćenju odvlaživača vazduha.

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Ne prikrivajte ono što možete da riješite

Ako se neprijatan miris stalno vraća, osvježivač vazduha nije rješenje. Provjerite odvode, prostor ispod sudopere, kantu za smeće, tepihe, zavjese, presvlake i mjesta na kojima se može zadržavati vlaga.

Ako miris podsjeća na gas, paljevinu ili trulež, nemojte pokušavati da ga prikrijete mirisima — takav problem zahtijeva provjeru i, po potrebi, pomoć stručnjaka.

Čist vazduh ne znači da stan treba da miriše na parfem. Najbolji znak svježeg doma jeste upravo to da nema neprijatnog mirisa koji treba prikriti.