5 grešaka zbog kojih dijete loše spava: Neurolog objasnio šta je problem i kako da ga riješite

Neurolog naveo 5 grešaka zbog kojih dijete loše spava noću i objasnio kako da ih ispravite.

Izvor: Shutterstock

Gotovo svi roditelji su u prvoj godini života djeteta nenaspavani. To je sasvim normalno, naročito u prvim mjesecima kada se beba često budi noću, ali ponekad se čini da to nespavanje dugo potraje, i nakon prve godine, pa roditelji kažu kako dijete loše spava i da je takvo od rođenja.

Međutim, neurolog dr Artur Uljakov tvrdi da problemi sa spavanjem kod djece često nastaju zbog nekih grešaka koje roditelji prave nesvjesno, iz neznanja. Evo koje greške su u pitanju i kako ih ispraviti.

Greška 1

Tokom dana zamrače sobu, a noću drže uključenu lampu. Roditelji često tokom dana, dok dijete spava, navuku zavjese i zamrače prostor, kako bi mališan bolje spavao. Noću, nasuprot tome, ostavljaju uključenu lampu kako se dijete ne bi plašilo. Na taj način se, međutim, ometa proizvodnja melatonina, hormona koji je potreban za spavanje, a koji se bolje sintetiše u mraku, kaže dr Uljakov za aif.ru.

Kako ispraviti grešku: Postepeno učite dijete da noću spava u mraku, a tokom dana ostavite malo svjetlosti u prostoriji. Tako ćete stvoriti uslove da se melatonin ne proizvodi previše tokom dana, već više noću i dijete će postepeno početi bolje da spava.

Greška 2

Tokom dana roditelji sjede sa bebom dok zaspi i prilaze joj čim šušne ili se pomjeri. Prirodna je briga roditelja, ali bi ipak bilo dobro da se suzdrže da prilaze bebi iste sekunde kada se mrdne dok spava. Stvar je u tome, kaže neurolog, da ako se mališan navikne da uvijek ima neko pored njega dok zaspi, a noću kada mama i tata spavaju mu ipak ne prilaze "svake sekunde", on ne može da zaspi bez njih i budi se često.

Kako ispraviti grešku: Pokušajte da ne prilazite djetetu na svaki pokret koji napravi dok spava, jer će očekivati da to isto radite i noću. Naravno, ne treba da pustite dijete da neutješno plače, ali mu dajte šansu da pokuša samo da se umiri i samo zaspi, pa ako vidite da ne može, tek onda priđite.

Greška 3

Roditelji misle da je kraće spavanje noću dovoljno za dijete.

"Na konsultacijama roditelji često kažu da je njihovo dijete prosto takvo, da malo spava noću. Onda počnemo da pričamo o njihovoj dnevnoj rutini, i ispostavi se da majka tokom dana stavi dijete da spava, a ona završava kućne poslove. Za to vrijeme, mališan se naspava koliko mu je potrebno i onda dugo neće da zaspi uveče", priča neurolog.

Objašnjavajući na primjeru, dr Uljakov podsjeća da je šestomjesečnoj bebi potrebno oko 13-16 sati sna tokom dana. To znači da ako tokom dana spava deset sati (ne odjednom, naravno), njemu će biti dovoljno između tri i šest sati tokom noći.

Kako ispraviti grešku: Ograničite vrijeme koje dijete provede spavajući tokom dana i pokušajte da napravite dnevnu rutinu, odnosno da dijete svaki dan ide na spavanje i ustaje u isto vrijeme. "Počevši od drugog ili trećeg mjeseca života, preporučljivo je postepeno uvođenje neke minimalne dnevne rutine, koja će se kasnije mijenjati. Ne zaboravite da se spavanje u prvoj godini života značajno mijenja, pa beba od mjesec dana spava između 20 i 22 sata dnevno, a već sa oko tri mjeseca se to smanjuje na 18 sati. Što je dijete starije, manje sna mu treba, pa dijete od godinu dana spava između 11 i 14 sati dnevno", poručuje doktor.

Greška 4

Roditelji razvijaju dnevnu rutinu ne uzimajući u obzir karakteristike djeteta i ritam života.

Mnoge majke imaju striktno vrijeme kada dijete ide na spavanje i kada ustaje, u odnosu na ono što su pročitale u knjigama za roditelje, što su dobile kao savjet od bake, prijatelja i slično. Međutim, to nije baš dobro ni za dijete ni za roditelje, kaže neurolog.

"Dnevna rutina djeteta je individualna stvar, nemoguće je da sva djeca imaju istu rutinu. Svakako, postoje neke opšte preporuke kojih bi trebalo da se pridržavamo. Recimo, dijete od godinu dana bi trebalo da ide na spavanje između 21 i 21:30, a da ustaje između 7:30 i osam sati, kako bi imali između devet i deset sati sna tokom noći. U skladu s tim, biće dovoljno da spava dvaput tokom dana ukupno sat i po do dva. Ali, nakon buđenja ujutru, dete ovog uzrasta mora da bude budno i aktivno najmanje tri sata, a tek nakon toga može na dremku. Tri sata aktivnosti bi trebalo da ima i između prvog i drugog dnevnog spavanja".

Kako ispraviti grešku: Neurolog ističe da pri kreiranju dnevne rutine za dijete treba uzeti u obzir i životni stil roditelja, pa će buđenje, naravno, zavisiti od toga da li mama i tata idu na posao i u koliko sati i slično.

Greška 5

Rano prelaze na jedno spavanje tokom dana, što nije dobro za dijete.

"Jednogodišnjem djetetu su potrebna dva spavanja tokom dana, plus noćno spavanje. Ali već sa oko godinu i po dana situacija nije crna ili bijela. Djetetu uzrasta dvije godine je potrebno 10-11 sati noću i oko dva sata danju, a djeca od oko godinu i po dana su u nekom prelaznom periodu, pa jedan dan mogu da spavaju dvaput dnevno po sat vremena, a drugi dan dva sata vezano, te da ne žele da spavaju kad dođe vreme za drugu dremku", objašnjava dr Uljakov.

Kako ispraviti grešku: Posmatrajte svoje dijete i postepeno prelazite sa dva na jedno dnevno spavanje. Optimalno vrijeme za dnevnu dremku je od 12 do 14 časova ili 13 do 15, a kada dete ima dva spavanja, onda od 11 do 13 i 16 do 18 časova.

(MONDO/YuMama)