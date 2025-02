Do bilo koje tačke na planeti za sat vremena: Kinezi testirali avionski motor koji može da ubrza do 20.000 km/sat

Za razliku od sličnih rešenja, ODE motor koristi običan komercijalni kerozin.

Izvor: YouTube / Found And Explained

Kako bi odgovorili na buduću potražnju za hipersoničnim letovima, kineski naučnici razvili su prvi detonacioni motor na svijetu koji koristi običan avionski kerozin. Testovi prototipa u vazdušnom tunelu potvrdili su da motor može da ubrza avion do 20.000 km/sat, odnosno do brzine od 16 Maha.

Riječ je motoru kojeg kineski naučnici nazivaju "Oblique Detonation Engine" (ODE). Sličan motor razvijen je prije četiri godine u SAD, na Univerzitetu Centralne Floride, ali ono što kinesku verziju razlikuje je to što ne koristi smešu vodonika i kiseonika kao gorivo.

U seriji eksperimenata u pekinškom vazdušnom tunelu JF-12, poznatom kao Hyperdragon, koji simulira uslove visokobrzinskog leta na visini iznad 40 kilometara, istraživači sa Kineske akademije nauka (CAS) uspeli su da postignu stabilne detonacione talase koristeći reaktivno gorivo RP-3 – običan komercijalni kerozin.

Rezultati, objavljeni u kineskom časopisu Journal of Experiments in Fluid Mechanics, pokazuju da je brzina sagorijevanja u ODE prototipu čak 1000 puta veća nego u konvencionalnim mlaznim motorima. Motor stabilno radi pri brzinama između 6 i 16 Maha, dok konvencionalni mlazni motori u tom opsegu rade sa prekidima.

Prototip ODE hipersoničnog motora

Izvor: Chinese Academy of Sciences

Zbog ograničenja vazdušnog tunela, kineski motor mogao je da radi neprekidno samo 50 milisekundi, što odgovara letu od oko 150 metara pri brzini od 9 Maha. Ipak, to je bilo dovoljno da istraživači dobiju potpuni uvid u proces paljenja i samoodržavajući udarni talas. Specifičnost ovog dizajna su 5-milimetarske izbočine unutar komore za detonaciju, koje pojačavaju efekat sagorijevanja i omogućavaju kontinuiranu detonaciju goriva.

Prema riječima istraživača, komora za sagorijevanje ovog motora je 85% kraća od one u klasičnim mlaznim motorima, što omogućava značajno smanjenje težine aviona i povećanje njegovog dometa. Tradicionalno, hipersonični motori koriste vodonik ili etilen, koji se lako zapale, ali zahtijevaju specijalne uslove skladištenja. S druge strane, RP-3 kerozin ima veću energetsku gustinu, ali i duže kašnjenje pri paljenju, što otežava pokretanje motora u letu. Ovaj problem riješen je ubrizgavanjem unaprijed kompresovane i zagrijane mješavine goriva i vazduha u komoru za sagorijevanje.

Predstavljeni projekat deo je ambicioznog kineskog plana da do 2030. godine razvije avion sposoban da stigne do bilo koje tačke na planeti za samo sat vremena. Primera radi, let od Šangaja do Los Anđelesa trajao bi samo 30 minuta.

Ova tehnologija takođe bi mogla da omogući svemirskim avionima za višekratnu upotrebu da lete i u atmosferi i u orbiti. Pri brzini od 16 Maha, bio bi potreban samo mali raketni motor da bi letjelica samostalno ušla u orbitu. Preostaju brojne tehnološke prepreke, ali kineski naučnici najavljuju testiranje prvih prototipova u letu do kraja godine.