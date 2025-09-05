logo
Koji je smrtni grijeh najopasniji za vas? Test otkriva da li vas suptilno kontroliše bijes, hrana ili nešto treće

Autor mondo.ba
Odgovorite na pitanja u ovom testu i saznaćete koji je smrtni grijeh najopasniji za vas i šta vas suptilno kontroliše.

Test ličnosti koji je vaš smrtni grijeh Izvor: Shutterstock

Grijesi ne vrište uvijek - ponekad šapuću - u usputnoj uvredi, u prolaznoj zavisti, u ponosnoj samoći koja odjednom djeluje posebno slatko...

Retko shvatamo kako naše unutrašnje slabosti utiču na naše odluke i odnose. Ali ako pažljivo slušate, možete da razumijete koji od smrtnih grehova vas suptilno kontroliše.

Ovaj test će vam pomoći da zavirite u sopstvene dubine - bez grubosti, s ljubaznošću prema sebi.

1 / 8

Kako se ponašate u stresnoj situaciji?

Postajem agresivna/agresivan prema ljudima oko sebe.

Jedem, zatrpavam stres hranom.

Plačem...

Imam fizičke smetnje i neprijatne potrebe.

