Koji je smrtni grijeh najopasniji za vas? Test otkriva da li vas suptilno kontroliše bijes, hrana ili nešto treće

Odgovorite na pitanja u ovom testu i saznaćete koji je smrtni grijeh najopasniji za vas i šta vas suptilno kontroliše.
Grijesi ne vrište uvijek - ponekad šapuću - u usputnoj uvredi, u prolaznoj zavisti, u ponosnoj samoći koja odjednom djeluje posebno slatko...
Retko shvatamo kako naše unutrašnje slabosti utiču na naše odluke i odnose. Ali ako pažljivo slušate, možete da razumijete koji od smrtnih grehova vas suptilno kontroliše.
Ovaj test će vam pomoći da zavirite u sopstvene dubine - bez grubosti, s ljubaznošću prema sebi.
Kako se ponašate u stresnoj situaciji?
Postajem agresivna/agresivan prema ljudima oko sebe.
Jedem, zatrpavam stres hranom.
Plačem...
Imam fizičke smetnje i neprijatne potrebe.
(MONDO)