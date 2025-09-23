logo
Uhvaćen los koji je lutao Evropom: Obišao 4 zemlje, bio i na hevi metal festivalu!

Uhvaćen los koji je lutao Evropom: Obišao 4 zemlje, bio i na hevi metal festivalu!

0

Nakon što su ga opremili GPS uređajem za praćenje, Emil je pušten natrag u divljinu.

Los Emil uhvaćen nakon što je lutao Evropom, poslije pušten natrag u divljinu Izvor: Shutterstock

Losa, koji je viđan na najmanje deset lokacija širom centralne Evrope ovog ljeta, uhvatile su austrijske vlasti nadimak granice sa Češkom.

Los, nazvan Emil, bio je privremeno uspavan jer se približio putu u blizini sela Zatled u Gornjoj Austriji.

Nakon što su na njega zakačili GPS uređaj za praćenje, pustili su ga natrag u divljinu na češko-austrijskoj granici, na ivici šume Sumave.

Procjenjuje se da u Sumavi živi između 10 i 20 losova, a nadležne službe za zaštitu životinja se nadaju da će im se Emil pridružiti umjesto da nastavi sa lutanjem po Evropi.

Emil je prvo uočen 2. juna blizu sela Ludgerovice, na sjeveroistoku Češke. U međuvremenu su na Fejsbuku osnovane najmanje tri grupe koje su pratile njegovo kretanje, a zajedno imaju oko 50.000 članova.

Sumnja se da je ovaj radoznali los obišao 60 gradova i sela u četiri zemlje - Poljskoj, Češkoj, Slovačkoj i Austriji, što je putovanje od oko 500 kilometara.

Prelazio je preko puteva i pruga, potoka i rijeke Dunav. Bio je posjetilac i dva kulturna događaja, uključujući hevi metal festival u Južnomoravskom kraju.

Losovi su nekada bili regularni stanovnici čeških šuma, ali su tokom Srednjeg vijeka istrebljeni zbog lova. Svi pokušaji da se ponovo dovedu u divljinu su propadali do sedamdesetih godina prošlog vijeka.

Vjeruje se da u Češkoj danas ima oko 50 jedinki, mnogo manje nego u susjednoj Poljskoj gdje se procenjuje da ih ima nekoliko desetina hiljada.

(EUpravo zato/BBC)

