Znate li za Jugolend u Srbiji? Pogledajte kako izgleda grad čiji stanovnici žele da ožive Jugoslaviju

Yugoland čuva uspomene na bivšu Jugoslaviju.

Izvor: Shutterstock.com/BalkansCat

Ako ste se ikada zapitali gdje možete da zakoračite u vreme kada su brojne male države zajedno činile jednu veliku priču, na sjeveru Srbije, nedaleko od Subotice postoji jedno posebno mjesto - Yugoland. Ovaj tematski park je prava oaza nostalgije za sve koji se sjećaju starih dana i žele da ih ožive kroz šetnju, simbole i male svakodnevne detalje.

Yugoland se prostire se na oko 2,5 hektara i nastao je 2003. godine, prema podacima Turističke organizacije Vojvodine i to zahvaljujući entuzijazmu Blaška Gabrića i grupe onih koji su željeli da ime Jugoslavija ostane upamćeno. Njihova ideja je bila da naprave mjesto gdje se sjećanja čuvaju i gdje svi mogu da se prisjete zajedničkih trenutaka i praznika, od Prvog maja i Dana pobjede nad fašizmom, preko Dana mladosti, do Dana republike.

Šetnja ovim parkom vodi vas kroz vrijeme. Zastava s petokrakom vijori se iznad uređenih aleja, a istorijski likovi i simboli bivše Jugoslavije oživljavaju se kroz skulpture i replike. Tu je i Titova figura u prirodnoj veličini, kao i skulpture Aleksandra Karađorđevića i vojvode Živojina Mišića, koje je umjetnik Franjo Mačković poklonio parku. Crveni kiosk i vojni avion Soko Jastreb J‑21 doprinose atmosferi "nekog lepšeg vremena".

Osim što je vizuelno impresivan, park je i zelena oaza. Ima preko 3.000 stabala, brdašce visoko 12 metara koje podseća na slovenački Triglav, ali i edukativne table sa zanimljivostima o drveću i prirodi.

Tu se organizuju festivali i događaji poput Ekoslavije, Dana humanosti i kampova "Biciklom do čistijeg vazduha", pa je posjeta jednako inspirativna koliko i poučna. Mnogi smatraju da vraćanje u prošlost ima neopisivu moć.

(MONDO)