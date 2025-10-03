logo
Otkrijte za 5 sekundi ko ste i koliko ste mentalno stari: Da li ste uočili sve pse na slici?

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor Sensa
0

To koliko pasa na slici vidite otkriće vam za 5 sekundi koliko ste mentalno stari.

koliko pasa vidite na slici iluzija test Izvor: Printscreen/dzen.ru

Pred vama je jedan fascinantan mini-test ličnosti njemačkih psihologa koji vas pita koliko pasa možete da prepoznate na prvi pogled na ovoj slici, a odgovor otkriva vašu mentalnu starost i tipične osobine ličnosti.

Slika bi trebalo da pruži informacije o osobinama ličnosti kao što su kreativnost, radoznalost i istraživački duh, i tako pomaže u određivanju vaše "mentalne starosti". Koliko pasa vidite na ovoj fotografiji na prvi pogled?

Vidim 4 psa

Većina ljudi odmah vidi četiri psa na slici. Ako vidite četiri psa, vaša mentalna starost je između 20 i 30 godina. Vi ste umjetnički nastrojeni, načitani, vidite stvari iz nove perspektive, koja je uvijek edukativna, i imate nekonvencionalan način razmišljanja.

Vidim 5 pasa

Ako na prvi pogled vidite pet pasa na slici, vaša mentalna starost je između 30 i 40 godina. Vi ste direktni, ali više volite da izbjegavate svađe i probleme. Zauzvrat, cijenite i sitnice u životu, što vam pruža mnogo posebnih trenutaka.

Vidim 6 pasa

Ako pažljivo pogledate, na slici možete vidjeti šest pasa. Vaša mentalna starost je između 50 i 60 godina. Više volite da novim stvarima u životu pristupate sa izvjesnim oprezom. Dobri ste u čuvanju tajni. Ako vam se prijatelji povjere, mogu biti sigurni da će to ostati sa vama i da neće postati javno poznato. To ljudi posebno cijene kod vas.

Vidim 7 pasa

Malo ljudi na prvi pogled vidi sedam pasa na slici. Ako na slici vidite sedam ili više pasa, vaše mentalne godine su kao kod djeteta. Još uvijek ste razigrani i veoma kreativni. Potpuno ste otvoreni za nova iskustva i zadržali ste svoju prirodnu radoznalost. 

Koliki ste vi uočili pasa na slici? 

Tagovi

iluzija zagonetka test

