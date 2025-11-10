logo
Pronađena najveća paukova mreža u Evropi: U njoj živi više od sto hiljada paukova

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
0

Speleolozi su u Sumpornoj pećini otkrili ogromnu paukovu mrežu koja je dom za više od 110.000 paukova, što je jedna od najvećih kolonija ikada zabilježenih na svijetu.

Pronađena najveća paukova mreža u Evropi Izvor: Subterrean Biology

U jugoistočnoj Evropi, u Sumpornoj pećini, duž granice Albanije i Grčke, speleolozi su pronašli masivnu paukovu mrežu koja je dom za više od 110.000 paukovaTo je jedna od najvećih ikada dokumentovanih kolonija pauka, možda i najveća na svijetu, prema radu objavljenom u časopisu Subterranean Biology, piše Live Science .

Ova paukova mreža je prvi put otkrivena 2022. godine, a pronašli su je speleolozi iz Češke Republike, što je podstaklo biologe na dalje ekspedicije. Ogromna mrežasta struktura, koja počinje 50 metara od ulaza u pećinu, prostire se na više od 90 kvadratnih metara. Pauci žive u potpunom mraku.

Ovaj mračni svijet naseljavaju dve vrste pauka, domaći pauk, sa oko 69.000 jedinki, i prinerigonski vagans, sa oko 42.000. Pećina takođe ima neobično gust roj malih mušica, koje su vjerovatno njihov glavni izvor hrane.

Jedinstvena mreža

Ove vrste pauka obično ne žive u pećinama, i ovo je jedan od prvih slučajeva da dvije vrste žive zajedno. Naučnici vjeruju da je domaći pauk glavni arhitekta mreže, a da se vruga vrsta samo uselila.

Pauci iz Sumporne pećine su jedinstveni, genetski različiti od svoje vrste, verovatno zbog adaptacije na tamu i vlagu. Njihov crevni mikrobiom je manje raznolik zbog njihove ishrane.

Prostire se kroz dvije zemlje

Ulaz u Sumpornu pećinu je u Grčkoj, a najdublji dijelovi u Albaniji. Povezuje se sa još dvije pećine, stvarajući čitav lavirint. Kroz pećinski kompleks protiče voda bogata sumporom, koja se uliva u reku Sarandaporo, a temperatura vode je oko 26 stepeni Celzijusa tokom cijele godine.

Naučnici nastavljaju da proučavaju brojne stanovnike pećine. Zidovi pećine su prekriveni biofilmovima sastavljenim od mikroorganizama koji čine osnovnu mrežu ishrane, a brojna stvorenja tamo napreduju.

