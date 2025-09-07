logo
Pauk u Nišu odnio auto za mladence: Pljuštali komentari, a onda se javio vlasnik (Foto)

Pauk u Nišu odnio auto za mladence: Pljuštali komentari, a onda se javio vlasnik (Foto)

0

U Nišu je pauk odnio automobil za koji se vjerovalo da pripada mladencima.

Pauk u Nišu odnio auto za mladence Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Na društvenim mrežama se pojavila fotografija iz Niša na kojoj se vidi automobil marke "bmw" kako ga nosi pauk. Međutim, vidi se da je automobil ukrašen dekoracijama za vjenčanje zbog čega su mnogi pomislili da pauk nosi vozilo mladenaca.

Nije jasno odmah da li je automobil bio nepropisno parkiran. Veliki broj komentara je osvanuo ispod objave, a izdvojio se jedan u kom muškarac navodi da je on vlasnik vozila.

"Ljudi, moj je auto i sam sam prijavio. Auto je upalio safemod i nije mogao da se pomjeri.

Stali smo kod tvđave da se slikamo. I žurili smo da stignemo na vrijeme u restoran.

Ljudi iz parking servisa su nas čak i tražili po tvrđavi da nam ne odnesu auto. Skroz fer i korektno sa njihove strane. Maksimalno su nas ispoštovali, ali nismo imali vremena da ga pomjerimo", glasi njegov komentar u kom je otkrio da je riječ o kvaru.

(MONDO)

niš pauk

