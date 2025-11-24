logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Gotovo nečujni i brzi: Dubai sljedeće godine dobija leteće taksije, put od 45 minuta skraćuju na 10

Gotovo nečujni i brzi: Dubai sljedeće godine dobija leteće taksije, put od 45 minuta skraćuju na 10

Autor Dušan Volaš Izvor Smartlife
0

Potpuno električne letjelice kreću se do 320 km/sat, gotovo su nečujne u vazduhu i skraćuju rutu od aerodroma do centra sa 45 na samo 10 minuta.

Dubai sljedeće godine dobija električne leteće taksije Izvor: YouTube / Joby Aviation

Američka kompanija "Joby Aviation" planira da sledeće godine pokrene komercijalnu uslugu letećih taksija u Dubaiju, koristeći potpuno električne letelice brzine do 320 kilometara na čas, prenio je NBC.

"Joby" je nedavno postao prvi operator električnih vazdušnih taksija koji je izveo let u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, a tehnologija se paralelno razvija u bazi Edvards u Teksasu i u UAE.

Test pilot Piter Vilson ocijenio je letjelicu kao "izvanredno stabilnu i jednostavnu za upravljanje", dodajući da šest propelera obezbjeđuje dodatni nivo bezbjednosti.

Prema kompaniji, cijena vožnje biće uporediva sa Uber uslugom, ali usluga neće biti direktno "od vrata do vrata".

Izvor: YouTube / Joby Aviation

Putnici će preko aplikacije pozivati avion na specijalizovane vertiporte - četiri su planirana u Dubaiju, uključujući i onaj na aerodromu Al Maktum. Nakon sletanja, prevoz do krajnje destinacije biće obezbeđen automobilom.

"Joby" je naveo da bi put od 45 minuta od aerodroma do centra grada mogao da bude skraćen na samo 10 minuta, budući da letjelice lete na visini od 450 do 900 metara, uz domet od oko 160 kilometara.

Izvršni direktor kompanije Džo Ben Bevirt rekao je da je dizajn letjelice optimizovan tokom 16 godina kako bi bila "značajno tiša od helikoptera", gotovo nečujna u letu.

Budući da je riječ o letjelici na baterije, svaki vertiport mora da ima punjače za održavanje ritma letova.

Bevirt je naveo da bi Dubai mogao da bude prvi grad koji uvodi takvu uslugu, ali da očekuje da će mu se ubrzo pridružiti i nekoliko američkih gradova, uprkos regulatornim izazovima.

Avio-stručnjak Robert L. Diči iz Los Anđelesa tvrdi da bi zbog gustog vazdušnog prostora, rizika od nezgoda i visokih troškova, takva usluga "mogla da bude neodrživa bez državnih subvencija".

Leteći taksi u Dubaiju
Izvor: YouTube / Joby Aviation

Izvor: 021

Možda će vas zanimati

Tagovi

Dubai leteći taksi

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA