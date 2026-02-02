Misterija Bermudskog trougla: Isplivala nova teorija, ovo je razlog nestanaka brodova i aviona

Istraživači nude novo objašnjenje za decenijama misterije u Bermudskom trouglu. Prema najnovijoj teoriji, erupcije metana sa morskog dna mogle su privremeno smanjiti plovnost brodova i ometati motore aviona.

Izvor: Shutterstock

Nova teorija nudi moguće objašnjenje zašto se Bermudski trougao decenijama povezuje sa misterioznim nestancima brodova i aviona.

Istraživači već dugo sumnjaju da su neobični uslovi okoline, poput retkih kombinacija emisija metana sa okeanskog dna, mogli privremeno da poremete plovnost plovila i rad motora.

Prema Ronaldu Kaperu iz "What If Science", fenomen je možda bio aktivan u prošlosti, ali je u međuvremenu nestao, što bi moglo da objasni zašto se broj incidenata u tom području smanjio posljednjih decenija. Teorija ne uključuje vanzemaljce, portale ili kletve, već prirodne sile koje su mogle nakratko stvoriti opasne uslove, prenosi Dejli mejl.

Studija sugeriše da su erupcije metana sa morskog dna prihvatljivo objašnjenje za iznenadna potonuća brodova ili kvarove motora u tom području.

Ova ispuštanja gasa mogla su smanjiti gustinu vode, uzrokujući gubitak plovnosti brodova, a možda su čak uticala i na male avione koji su letjeli nisko iznad okeana.

Izvor: Guliver/GettyImagesPlus/iStock/S_Bachstroem

Kaper je napomenuo da se slične opasnosti od metana javljaju i na drugim mjestima, ali ako je Bermudski trougao doživio privremeno "aktivno polje", to bi moglo da objasni grupu nestanaka prijavljenih tokom određenih perioda.

"Više spekulativnih glasova sugeriše nešto još čudnije: da je Trougao nakratko bio pod uticajem nepoznatog prirodnog fenomenom koji više ne postoji. Ne vanzemaljci ili portali, već retke kombinacije sila iz životne sredine", napisao je za "What if Science", i dodao:

"Na primjer, metan koji se oslobađa sa okeanskog dna sugerisan je kao opasnost koja bi mogla da poremeti plovnost i motore. Iako se o dokazima još uvijek raspravlja, poznato je da se takva oslobađanja dešavaju i u drugim regionima. Ako je nekada postojalo aktivno polje ispod Trougla koje se kasnije smirilo, to bi moglo da objasni porast i pad broja incidenata", napisao je.

Fascinacija Bermudskim trouglom traje više od pet stotina godina, počevši od izvještaja Kristofera Kolumba o čudnim svjetlima tokom njegovog putovanja 1492. godine.

Bermudski trougao je labavo definisano područje od približno 500 hiljada kvadratnih milja u zapadnom sjevernom Atlantskom okeanu, obično opisano kao trouglasto područje koje povezuje tri tačke: Majami, Bermude, Portoriko.

Knjiga Čarls Berlica "Bermudski trougao" iz 1974. godine popularizovala je ideju da je tamo izgubljeno više od hiljadu života i da su avioni i brodovi nestali "bez traga". Značajni slučajevi, poput neobjašnjivog potonuća američkog broda "Ciklop" 1918. godine sa svih 306 članova posade, ostaju misterija

Teorije o gubitku broda kretale su se od eksplozije mangana do pobune, napada džinovske hobotnice ili napada njemačke podmornice, a nemačka mornarica je sve to negirala. Naučnici su takođe predložili prirodne uzroke poput neuravnoteženog tereta ili mehaničkih kvarova.

Drugi stručnjaci su skeptičniji. Obalna straža Sjedinjenih Država naglasila je da na tom području ne postoji priznata geografska opasnost i da su mnogi incidenti vjerovatno preuveličani ili pogrešno prijavljeni. Najdžel Votson, autor knjige "Portraits of Alien Encounters Revisited", jedan je od skeptika.

"Neki misle da je to prolaz u druge dimenzije koji omogućuje NLO-ima da uđu i izađu iz ove oblasti, drugi misle da neobične magnetne anomalije i energije uzrokuju ove događaje. Moramo razmotriti niz mogućnosti. Moramo uzeti u obzir da su mnogi događaji u Bermudskom trouglu preuveličani i manipulisani da bi zvučali misterioznije, a postoje i drugi takozvani misteriozni trouglovi u drugim dijelovima svijeta. Svakako je zbunjujuće što tražimo i 'pronalazimo' čudne fenomene u trouglastim obrascima!", rekao je Votson.

Druga predložena objašnjenja za incidente u Bermudskom trouglu uključuju talase odmetnika, neobična magnetna polja i ekstremne vremenske uslove.