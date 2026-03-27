Kako postavljate lične granice sa svijetom? Test sa 4 kule otkriva da li ste usamljeni ili svima na usluzi

Autor Vesna Kerkez Izvor Sensa
Izaberite kulu i saznajte kako postavljate lične granice sa svijetom.

Da li imate dobro uspostavljene granice sa svijetom oko sebe? Ovaj mini test ličnosti će vam pokazati kako gradite granice sa svijetom, koje odbrambene mehanizme koristite i koliko ste otvoreni ili zatvoreni za kontakt sa ljudima. 

Inače, psihološki test je metoda koja se koristi za mjerenje i procjenu različitih aspekata ljudskog ponašanja, sposobnosti, osobina ličnosti i mentalnog funkcionisanja.

Šta da radite? Pogledajte ove kule i izaberite onu koja vam se najviše sviđa. Ne oklijevajte predugo - prvi izbor je pravi. A onda pročitajte tumačenje.

1. Siva kamena kula sa šiljatim krovom

Ovo je kula strogih pravila i potpune izolacije. U njoj je bezbjedno, ali ona je zabačena. Vi ne volite da vam se bilo ko miješa u život i otvarate se samo onima koji su vam najbliži. Vaša snaga leži u sposobnosti da održite granice, a vaša slabost je što ste ponekad previše usamljeni.

2. Staklena kula sa listom na vrhu

Sve je vidljivo i transparentno kod vas - čini se da ste na vidiku, ali teško ste dostupni. Dozvoljavate drugima da vas vide i gledaju, ali održavate emocionalnu distancu. Vaša snaga leži u iskrenosti i direktnosti, a vaša slabost je ranjivost kada vas neko kritikuje ili povrijedi.

3. Kula sa crvenim krovom i cvijećem

Kod vas je toplo, udobno, sve je okruženo brigom i dobrim odnosima. Ovdje su ljudi voljeni i prihvaćeni. Gradite veze i stvarate udobnost, ali ponekad se toliko zaokupite tuđim potrebama da zaboravite na svoje. Vaša snaga leži u vašoj sposobnosti da budete tu i zagrijete druge, ali vaša slabost leži u zaboravljanju ravnoteže između davanja i uzimanja i žrtvovanju sopstvenih interesa.

4. Tvrđavska kula sa bedemima

Jaki, pouzdani, nepobjedivi. Znate kako da zaštitite sebe i svoje ljude, a za neprijatelje je najbolje da vam se ni ne približe. Vaša snaga leži u čvrstini i odlučnosti, ali vaša slabost je što možete biti previše kruti i zaboraviti da se problemi mogu riješiti mirnim putem, kroz dijalog. 

