logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Da li živite punim plućima? Test otkriva da li ste zaglavljeni u prošlosti

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor Sensa
0

Ovaj test će vam reći da li živite punim plućima ovdje i sada, samo izaberite jedan od tri crteža.

test ličnosti živite li u sadašnjosti Izvor: Printscreen/techinsider.ru

Život u trenutku je važna i složena vještina koja nam omogućava da u potpunosti uživamo u životu, upravljamo stresom i generalno se osjećamo dobro. Saznajte da li posjedujete ovu vještinu pomoću ovog jednostavnog testa ličnosti

Nekim ljudima može biti teško da se oslobode prošlosti, dok drugi žive bez jasne vizije budućnosti. Ti unutrašnji sukobi često dovode do anksioznosti, nesigurnosti i nezadovoljstva životom. A važno je biti u stanju da uživate u sadašnjosti. Možete li vi to?

S naučnog stanovišta, psihološki test je metoda koja se koristi za mjerenje i procjenu različitih aspekata ljudskog ponašanja, sposobnosti, osobina ličnosti i mentalnog funkcionisanja.

Sada treba samo pažljivije da pogledate svaku spiralu na slici i oslušnite svoje unutrašnje senzacije. Koja od ovih spirala ubrzava vaše disanje, mijenja vaš broj otkucaja srca, budi vaše interesovanje ili čak anksioznost, ali vas istovremeno približava? Isključite se iz logike i ne donosite brze zaključke. Vjerujte svojoj podsvjesti! A kada napravite izbor, pročitajte tumačenje.

Prvi crtež

Skloni ste da se često prisjećate prošlosti, analizirate situacije i postupke i razmišljate o tome šta ste uradili ispravno ili pogrešno. Ponekad su takva razmišljanja korisna, jer vam omogućavaju da naučite lekcije i izbjegnete greške u budućnosti. Ali ponekad se dešava suprotno: stalno razmišljanje o prošlosti ometa vaš napredak, smanjuje vašu produktivnost i pogoršava vaše raspoloženje. Pokušajte da više živite ovdje i sada, ostavljajući iza sebe ono što je bilo.

Drugi crtež

Znate kako da živite ovdje i sada, cijenite sadašnji trenutak i pronalazite radost u jednostavnim stvarima. To je rijetka osobina u današnjem svijetu, punom vreve i stalnih briga. Sposobnost da uživate u svakom trenutku čini život svjetlijim i ispunjenijim, omogućavajući vam da vidite ljepotu oko sebe i osjetite harmoniju u sebi. Prošlost je u prošlosti, budućnost je oblikovana sadašnjošću, i vi to savršeno razumijete. Što više živimo u sadašnjem trenutku, naši životi postaju bogatiji, to više osjećamo njegovu dubinu i značenje.

Treći crtež

Skloni ste da razmišljate o budućnosti, o onome što stiže sutra - do te mjere da ponekad zaboravite da uživate u današnjem danu. Vaša želja da planirate i predviđate događaje pomaže vam da osjećate kontrolu nad svojim životom, ali pretjerana fokusiranost na budućnost može dovesti do toga da propustite radost sadašnjeg trenutka. Pokušajte da uravnotežite pripremu za budućnost sa životom u sadašnjosti, uživajući u jednostavnim životnim zadovoljstvima ovde i sada.

Tagovi

test ličnosti

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA