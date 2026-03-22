Da li živite punim plućima? Test otkriva da li ste zaglavljeni u prošlosti

Ovaj test će vam reći da li živite punim plućima ovdje i sada, samo izaberite jedan od tri crteža.

Život u trenutku je važna i složena vještina koja nam omogućava da u potpunosti uživamo u životu, upravljamo stresom i generalno se osjećamo dobro. Saznajte da li posjedujete ovu vještinu pomoću ovog jednostavnog testa ličnosti.

Nekim ljudima može biti teško da se oslobode prošlosti, dok drugi žive bez jasne vizije budućnosti. Ti unutrašnji sukobi često dovode do anksioznosti, nesigurnosti i nezadovoljstva životom. A važno je biti u stanju da uživate u sadašnjosti. Možete li vi to?

S naučnog stanovišta, psihološki test je metoda koja se koristi za mjerenje i procjenu različitih aspekata ljudskog ponašanja, sposobnosti, osobina ličnosti i mentalnog funkcionisanja.

Sada treba samo pažljivije da pogledate svaku spiralu na slici i oslušnite svoje unutrašnje senzacije. Koja od ovih spirala ubrzava vaše disanje, mijenja vaš broj otkucaja srca, budi vaše interesovanje ili čak anksioznost, ali vas istovremeno približava? Isključite se iz logike i ne donosite brze zaključke. Vjerujte svojoj podsvjesti! A kada napravite izbor, pročitajte tumačenje.

Prvi crtež

Skloni ste da se često prisjećate prošlosti, analizirate situacije i postupke i razmišljate o tome šta ste uradili ispravno ili pogrešno. Ponekad su takva razmišljanja korisna, jer vam omogućavaju da naučite lekcije i izbjegnete greške u budućnosti. Ali ponekad se dešava suprotno: stalno razmišljanje o prošlosti ometa vaš napredak, smanjuje vašu produktivnost i pogoršava vaše raspoloženje. Pokušajte da više živite ovdje i sada, ostavljajući iza sebe ono što je bilo.

Drugi crtež

Znate kako da živite ovdje i sada, cijenite sadašnji trenutak i pronalazite radost u jednostavnim stvarima. To je rijetka osobina u današnjem svijetu, punom vreve i stalnih briga. Sposobnost da uživate u svakom trenutku čini život svjetlijim i ispunjenijim, omogućavajući vam da vidite ljepotu oko sebe i osjetite harmoniju u sebi. Prošlost je u prošlosti, budućnost je oblikovana sadašnjošću, i vi to savršeno razumijete. Što više živimo u sadašnjem trenutku, naši životi postaju bogatiji, to više osjećamo njegovu dubinu i značenje.

Treći crtež

Skloni ste da razmišljate o budućnosti, o onome što stiže sutra - do te mjere da ponekad zaboravite da uživate u današnjem danu. Vaša želja da planirate i predviđate događaje pomaže vam da osjećate kontrolu nad svojim životom, ali pretjerana fokusiranost na budućnost može dovesti do toga da propustite radost sadašnjeg trenutka. Pokušajte da uravnotežite pripremu za budućnost sa životom u sadašnjosti, uživajući u jednostavnim životnim zadovoljstvima ovde i sada.