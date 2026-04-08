Naučna senzacija u Hercegovini: U Blagaju otkrivene rijetke vrste gljiva, neke po prvi put na Balkanu

Najnovija mikološka istraživanja na području Blagaja, jednog od najznačajnijih prirodnih dragulja Bosne i Hercegovine, donijela su fascinantna otkrića.

Tim stručnjaka iz MycoBiH tima identifikovao je više izuzetno rijetkih vrsta gljiva, od kojih neke nikada ranije nisu zabilježene u državi, pa čak ni u širem regionu Balkana.

Najveću pažnju naučne zajednice privukao je nalaz vrste Pseudombrophila fuscolilacina. Ova globalno rijetka gljiva do sada je bila poznata samo u Francuskoj, Italiji i Španiji.

Prvi nalaz na Balkanu: Otkrivena je u neposrednoj blizini tvrđave Stjepangrad. Specifična je po tome što pripada fimikolnim gljivama (raste na životinjskom izmetu), koje su ključne za razgradnju organske materije.

Pored nje, po prvi put u Bosni i Hercegovini zvanično je potvrđena i vrsta Rutstroemia tiliacea. Ova rijetka evropska gljiva pronađena je na odumrlim granama bora, što direktno ukazuje na visok stepen očuvanosti šumskih staništa blagajskog kraja.

Indikatori zdravog ekosistema

Istraživanje je potvrdilo i prisustvo drugih važnih vrsta:

Clarireedia calopus: Gljiva indikator koja se pojavljuje isključivo u zdravim travnjačkim ekosistemima.

Smardaea planchonis: Karakteristična za mediteransku makiju. Ova vrsta je ranije predložena za status ranjive (VU) vrste, a njen pronalazak potvrđuje stabilnost hercegovačkih staništa.

Iz Omladinskog kluba "Novi Val" Blagaj, koji je saopštio ove rezultate, ističu da ovi nalazi nisu samo naučni uspjeh, već i alarm za javnost.

"Ovi rezultati potvrđuju da Bosna i Hercegovina ima ogroman, ali nedovoljno istražen prirodni potencijal. Svaki novi nalaz je još jedan argument za očuvanje naših rijeka, šuma i staništa", poručuju istraživači.

Ovi podaci poslužit će kao naučna osnova za izradu Stručnog obrazloženja za proglašenje zaštićenog područja rijeka Bune i Bunice. U narednom periodu, eksperti MycoBiH tima nastavljaju rad na terenu kako bi dodatno rasvijetlili biodiverzitet ovog dijela Hercegovine i osigurali njegovu sistemsku zaštitu od degradacije.