Benksi ponovo privlači mase: “Hodajući čovjek” hit među turistima u Londonu

Statua "Hodajući čovjek" u centru Londona, koju je postavio britanski ulični umjetnik Benksi, postala je mjesto okupljanja turista.

Izvor: Vuk Valcic / Alamy / Profimedia

Instalacija prikazuje muškarca u poslovnom odijelu koji korača držeći zastavu koja mu prekriva lice, a lijevom nogom je na ivici provalije.

Skulptura je zaštićena ogradom kako bi bili spriječeni pokušaji krađe, a turisti u redu čekaju da se fotografišu kraj njen.

Instalacija je otkrivena 29. aprila i nalazi se u blizini spomenika kralju Edvardu Sedmom.

Izvor: Vuk Valcic / Alamy / Profimedia

Benksi je 2004. godine u Londonu predstavio skulpturu "Pijanica", duhovitu interpretaciju Rodenovog "Mislioca", koja je ubrzo nakon toga ukradena.

Ulični umjetnik Benksi, koji je godinama čuvao svoj identitet u tajnosti, smatra se jednim od najpopularnijih umjetnika današnjice.

Njegova najskuplja slika "Ljubav je u kanti za smeće" prodata je 2021. godine za 18,6 miliona funti.

(Srna)