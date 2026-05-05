logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Benksi ponovo privlači mase: “Hodajući čovjek” hit među turistima u Londonu

Benksi ponovo privlači mase: “Hodajući čovjek” hit među turistima u Londonu

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Statua "Hodajući čovjek" u centru Londona, koju je postavio britanski ulični umjetnik Benksi, postala je mjesto okupljanja turista.

Benksijeva statua hit među turistima Izvor: Vuk Valcic / Alamy / Profimedia

Instalacija prikazuje muškarca u poslovnom odijelu koji korača držeći zastavu koja mu prekriva lice, a lijevom nogom je na ivici provalije.

Skulptura je zaštićena ogradom kako bi bili spriječeni pokušaji krađe, a turisti u redu čekaju da se fotografišu kraj njen.

Instalacija je otkrivena 29. aprila i nalazi se u blizini spomenika kralju Edvardu Sedmom.

Izvor: Vuk Valcic / Alamy / Profimedia

Benksi je 2004. godine u Londonu predstavio skulpturu "Pijanica", duhovitu interpretaciju Rodenovog "Mislioca", koja je ubrzo nakon toga ukradena.

Ulični umjetnik Benksi, koji je godinama čuvao svoj identitet u tajnosti, smatra se jednim od najpopularnijih umjetnika današnjice.

Njegova najskuplja slika "Ljubav je u kanti za smeće" prodata je 2021. godine za 18,6 miliona funti. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

benksi London statua

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA