Tajna zelenih vrata: Ljudi satima čekaju da provire kroz ovu ključaonicu, evo šta se krije s druge strane

Aventinska ključanica nudi nezaboravan pogled na Rim - kroz nju se savršeno uokviruje kupola Bazilike Svetog Petra.

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Jedan od najlepših pogleda u Rimu ne čeka vas na vrhu kupole Bazilike Svetog Petra niti sa poznatih vidikovaca. Dovoljno je da stanete ispred zelenih vrata na Aventinskom brežuljku, jednom od sedam rimskih brežuljaka na kojima je, prema legendi, nastao Rim, strpljivo sačekate svoj red i zavirite kroz staru ključanicu.

U tom malom otvoru krije se prizor koji već decenijama očarava putnike iz cijelog svijeta – aleja tamnih čempresa savršeno uokviruje kupolu Bazilike Svetog Petra, stvarajući kadar koji izgleda gotovo nestvarno, piše Marijana Dokoza za Fenix magazin.

Međutim, red ispred vrata ponekad je toliko dug da se čeka i više od sat vremena. A kada konačno dođete na red, imate tek minut ili dva da se divite prizoru iza ključanice. Ako se zadržite duže, vrlo brzo ćete osjetiti nestrpljive poglede i uzdahe ljudi koji čekaju iza vas.

Na prvi pogled reč je o sasvim običnim vratima. Međutim, ona pripadaju Vili del Priorato di Malta, sedištu Suverenog Malteškog reda, čiji posed ima poseban eksteritorijalni status.

Upravo ta neobična lokacija iznedrila je jednu od najpoznatijih rimskih priča: kaže se da kroz ključanicu jednim pogledom možete obuhvatiti čak tri različite jurisdikcije – posed Malteškog reda, grad Rim u Italiji i Državu Vatikan. To je zanimljiv odraz posebnog međunarodnog statusa ovog istorijskog mesta.

Ali, šta zapravo vidite kroz ključaonicu?

Pogled prolazi kroz uredno orezanu aleju čempresa i zaustavlja se na kupoli Bazilike Svetog Petra, udaljenoj gotovo tri kilometra. Perspektiva je toliko precizna da djeluje kao da je prizor nacrtan, a ne stvaran.

Pogled kroz ključaonicu

Izvor: Vernon Yuen / imago stock&people / Profimedia

Ko je osmislio ovu savršenu vizuru?

Istoričari sa sigurnošću potvrđuju da je trg i ulaz u Priorat u 18. veku preuredio čuveni umetnik i arhitekta Đovani Batista Piranesi (Giovanni Battista Piranesi).

Međutim, iako mnogi vjeruju da je upravo on namerno projektovao pogled kroz ključanicu, za to ne postoji istorijski dokaz. Moguće je da je riječ o genijalnom planu, ali je podjednako moguće da je ova čudesna perspektiva nastala sasvim slučajno. Upravo ta doza neizvjesnosti dodatno hrani legendu.

Malo mesto koje je osvojilo cijeli svijet

Aventinska ključanica dugo je bila dobro čuvana tajna Rimljana. Nekada su za nju znali uglavnom lokalni stanovnici i retki putnici, dok se danas ispred vrata često formiraju dugi redovi. Ipak, to iskustvo nije izgubilo svoju čar. Naprotiv, iščekivanje samo dodatno pojačava trenutak kada kroz mali otvor ugledate jedan od najprepoznatljivijih simbola Rima.

(N1/MONDO)