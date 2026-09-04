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Roditelji bruje o sveskama sa likovima Jale i Bube: "Povucite ih prije nego što završe u udžbenicima"

Roditelji bruje o sveskama sa likovima Jale i Bube: "Povucite ih prije nego što završe u udžbenicima"

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
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Jedan snimak iz kataloga knjižare u Bosni i Hercegovini posebno je privukao pažnju na društvenim mrežama svojom ponudom svezaka.

Jala, Buba i Devito na sveskama: Hit snimak usijao mreže Izvor: TikTok/user99u20

U posljednje vrijeme, na društvenoj mreži TikTok kruži viralni snimak korisnice iz Bosne i Hercegovine, koja je podijelila jedan posebno zanimljiv detalj iz kataloga knjižare u susret početku nove školske godine.

Naime, na videu možete da vidite da su, osim ustaljenih crtanih junaka, za ovogodišnji dizajn školskog pribora odabrane i neke od najpopularnijih muzičkih zvijezda mlađih generacija. Osmišljene su i kreirane karikature poznatih stranih pjevačica poput Rijane i Tejlor Svift, ali su i dvojac Jala Brat i Buba Koreli, kao i Devito pronašli svoje mjesto na koricama svesaka.

Uz viralan video, autorka je dodala i urnebesan komentar: "Kad sinu za prvi razred kupim ove master piece sveske, vremena se mijenjaju".

Pogledajte video:

@user99u20Ahahaha vremena se mijenjaju KOLORIZOVANO#fyp#jalabrat#bubacorelli♬ original sound - 🔥 𝓧𝓲𝓪𝓸𝓶𝓲6𝓡𝓲𝓭𝓮𝓻🔥

Objava je privukla veliki broj komentara, među kojima je najviše onih najmlađih korisnika koji ne kriju svoje oduševljenje novim sveskama. Neki od njih pohvalili su se i fotografijama kupljenih svesaka, spremnih za povratak u školske klupe.

Izvor: tiktok printscreen

Osim toga, bilo je i komentara poput:

  • "Ima li Dragana Mirković?"
  • "Prvačići će kupiti Bubu"
Izvor: tiktok printscreen

Jedna od korisnica dodala je i komentar: "Treba na vrijeme ispisati djecu iz škole, dok se još i u udžbenicima nisu pojavili!".

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Tagovi

Buba Koreli školski pribor Jala i Buba

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