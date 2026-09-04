Moodrijada pomjerena za nedjelju: U Laktašima se sprema nesvakidašnje takmičenje u kuvanju

Prva Moodrijada u Laktašima pomjerena je za nedjelju, 6. septembar. Posjetioce očekuju kuvanje gulaša od bijelih bubrega, muzika i zabavni program.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Ljubitelji dobre hrane, muzike i druženja imaće priliku da ovog vikenda prisustvuju nesvakidašnjoj manifestaciji u Laktašima. Prva „Moodrijada“, otvoreno prvenstvo Laktaša u kuvanju gulaša od bijelih bubrega, biće održana u nedjelju, 6. septembra, u mjestu Starača.

Manifestacija je prvobitno bila planirana za 4. i 5. septembar, ali je program pomjeren i sada će biti održan u nedjelju.

Organizatori najavljuju program ispunjen muzikom uživo, zabavnim sadržajima i kulinarskim nadmetanjem, uz želju da „Moodrijada“ preraste u prepoznatljivu gastronomsku manifestaciju ovog kraja.

Kapije manifestacije biće otvorene od 12 časova, dok takmičenje u pripremanju gulaša od bijelih bubrega počinje u 13 časova.

Posebnu pažnju privlači činjenica da će ovogodišnje izdanje iznjedriti prvog pobjednika u istoriji „Moodrijade“. Organizatori su najavili vrijedne nagrade za najbolji gulaš i najbolje uređeni takmičarski kotlić.

Prijave za ekipe su i dalje otvorene, a učešće je potpuno besplatno. Takmičarima će biti obezbijeđen sav materijal potreban za pripremu jela, pa je dovoljno da okupe ekipu i prijave se za nadmetanje.

Muzika i zabava

Posjetioce očekuje i bogat muzički program, pa će tokom manifestacije nastupiti DJ Lidija Vukadinović, BIAJPI bend, Stringsi bend, Rezonanca bend, BiŽ bend i Deminutiv bend.

Za sve zainteresovane organizovan je i besplatan prevoz iz Banjaluke, uz prethodnu rezervaciju.

Organizatori očekuju veliki broj posjetilaca i takmičara, uz želju da „Moodrijada“ postane tradicionalna manifestacija koja će promovisati druženje, lokalnu kuhinju i dobru zabavu.

Prijave za takmičenje moguće su putem brojeva telefona 066/785-894 i 065/922-967.