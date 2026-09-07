Žuži Jelinek je bila modna ikona Jugoslavije i žena koja je oblačila Jovanku Broz, a malo ko zna da je dobijala pretnje od Josipa Broza

Izvor: YouTube/Čevu Joanidis/wocomoHISTORY

Modna ikona Hrvatske i bivše Jugoslavije, dizajnerka Žuži Jelinek, koja je 17 godina oblačila Jovanku Broz i modno savjetovala Tita, jednom prilikom je otkrila kroz kakav pakao je zamalo prošla jer je rekla "ne" Josipu Brozu.

Žuži je zanat učila u Parizu kod Nine Riči, kratko je radila i za Koko Šanel, a njena priča je sve samo ne glamurozna kako se tada činilo.

Poticala je iz siromašne jevrejske porodice, preživjela je strahote holokausta, u logorima je izgubila trojicu braće. Bila je popularna i zahvaljujući svojim kolumnama u kojima je čitaocima davala savjete o ljubavi, napisala je deset knjiga i udavala se četiri puta.

Izvor: HRT Screenshot

Iako je svi znaju kao damu koja je oblačila prvu damu Jugoslavije, Jovanku Broz, njena priča sa porodicom Josipa Broza počinje ranije.

Početkom šezdesetih godina, Josip Broz Tito navodno je želio da iskoristi njen talenat i uticaj. Naredio joj je da preuzme tadašnjeg državnog giganta "Teteks", uz ponudu koja je podrazumijevala novac, slavu i moć. Žuži nije pristala.

U pričama o njenom životu godinama se prepričava da je zbog odbijanja da prihvati posao bila u opasnosti da završi na Golom otoku.

Vidi opis Rekla "NE" Titu pa preživjela pakao: Poznata Jugoslovenka osuđena na Goli otok, pobjegla u noći pred hapšenje Josip Broz Tito Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Rublič Jiří / ČTK / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Youtube/wocomoHISTORY Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: urbanestrane.rs/printscreen Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Universal Archive/Universal Images Group / Universal images group / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: A2227 Sanden / DPA / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

- Maršal Tito me je pozvao, bila sam osuđena na Goli otok. Rekao mi je da će me uništiti. Ja sam 17 puta bila u Americi, bila sam u Indiji, u Kini, Japanu, južnoj Americi i južnoj Africi, svuda sam bila. Kad sam trebala da idem u Australiju trebala mi je viza iz Beograda i onda me je Tito pozvao da dođem kod njega u na razgovor, da zaboravim da živimo u komunističkoj zemlji i da ne mogu više da pravim revije po zemlji kao Žuži Jelinek nego da će mi dati jednu tvornicu u Tetovu i moram putovati o trošku te tvornice. Ja sam mu rekla "ne".Umjetnici i svi modeli su moje djelo i ja to ne dam, tako sam mu rekla, a on mi je rekao da će me onda uništiti.Bila sam glupa, pa sam rekla da me ne može uništiti jer govorim sedam jezika, znam da šijem i da se borim u životu. Onda sam bila osuđena na Goli otok, ali sam noć prije toga pobjegla - izjavila je Žuži prije mnogo godina u jednom intervjuu koji je trenutno viralan na TikToku.

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@droljanah Svi su mislili da živi u svili i kadifi, a niko nije znao da je ova NEUSTRAŠIVA ŽENA gledala SMRTI U OČI! 👇Ona je bila Žuži Jelinek 👑 žena koja je oblačila jugoslovensku elitu, kraljica glamura i apsolutna modna ikona Balkana! 👑 Ali iza zatvorenih vrata Belog dvora odigrala se NAJVEĆA DRAMA u istoriji bivše države, gde je Žuži pokazala da ima ČELIČNI KARAKTER I PETLJU kakvu niko u toj zemlji nije imao! 💥Početkom 1960-ih, moćni Josip Broz Tito bacio je oko na njen talenat. Hteo je da je potpuno KONTROLIŠE! 🕵️‍♂️ Naredio joj je da preuzme državnog giganta "Teteks". Nudio joj je milione, slavu i moć... ali pod uslovom da proda svoju dušu Partiji! 💰❌I tada se desilo ČUDO! Dok su drugi pred Titom drhtali i padali na kolena, Žuži je stala ispred njega JAKA KAO STENA, NEUSTRAŠIVA I PONOSNA. Pogledala je najmoćnijeg čoveka na Balkanu pravo u oči i rekla mu ono što NIKO U JUGOSLAVIJI NIJE SMEo: "NE!" 🚫🔥 Kome bre ti da naređuješ?!🚨 KAZNA ZA OVU NEVIĐENU HRABROST BILA BILA JE SUROVA I TRENUTNA! 🚨U sistemu gde je Tito bio Bog, odbijanje ponude smatralo se DRŽAVNIM UDAROM! Besna komunistička mašinerija donosi JEZIVU ODLUKU 👉 ŽUŽI JE OSUĐENA NA GOLI OTOK! 🛑⛓️ Zamislite taj horor: modna kreatorka koja stvara najlepše haljine, odjednom je stavljena na spisak za zloglasni logor gde su lomljene kosti i uništavani životi! 🪨💔Da li se slomila? Da li je molila za milost? NIKADA! ❌Sa decom u rukama i strahom koji je pretvorila u neuništivu snagu, Žuži u gluvo doba noći pakuje kofere i BRZINSKI BEŽI preko granice u Ženevu! 🏃‍♀️💨 Ostavila je sve, stan, bogatstvo, karijeru... ali je spasila svoju slobodu i živu glavu od paklenog kamenjara Golog otoka! 🇨🇭✈️Ali ova žena je bila TOTALNO NEUNIŠTIVA I NEUKROTIVA! 💰 U egzilu, sama protiv svih, ponovo je pokazala kolika je lavica. Pokorila je svetsku modnu scenu i postala toliko moćna da je sam Tito morao da POGNE GLAVU pred njom! 💥 1964. godine, svestan da je izgubio u ovoj igri nerava protiv najhrabrije žene Jugoslavije, Tito je LIČNO MOLI da se vrati i garantuje joj bezbednost! 📞🕊️I pazite sad ovaj ISTORIJSKI PREOKRET: Žena koja je trebala da tuca kamen na Golom otoks, svojom divljom snagom se izdigla iznad sistema i ubrzo postala lična i omiljena kreatorka prve dame – Jovanke Broz! 👗✨Ovo je priča o neviđenoj HRABROSTI i ceni SLOBODE! Danas svi nešto glume opasne likove, ali da li bi iko danas imao petlju da ovako JAKI I NEUSTRAŠIVI prkose najmoćnijim ljudima u državi?! 🤯🤔👉 PODELI ovaj status ako smatraš da je Žuži Jelinek bila jača od sudbine, od Tita i celog komunističkog sistema! 👑👇 #zuzijelinek #jugoslavija ♬ original sound - droljana

Prema toj verziji događaja, Žuži je, zajedno sa djecom, odlučila da napusti zemlju i pobjegne u Ženevu.

U egzilu je nastavila da gradi karijeru i izborila se za svoje mjesto na svjetskoj modnoj sceni. Njeno ime postajalo je sve poznatije, a njen uticaj sve veći.

Godinama kasnije, priča kaže da je upravo Tito želio da se vrati u Jugoslaviju i da joj je garantovana bezbjednost. A onda je uslijedio veliki preokret. Žena za koju se pričalo da je mogla da završi na Golom otoku kasnije je postala lična i omiljena kreatorka prve dame Jugoslavije, Jovanke Broz.

Pogledajte neke od haljina iz ormara Jovanke Broz:

Vidi opis Rekla "NE" Titu pa preživjela pakao: Poznata Jugoslovenka osuđena na Goli otok, pobjegla u noći pred hapšenje Josip Broz Tito Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Rublič Jiří / ČTK / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Youtube/wocomoHISTORY Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: urbanestrane.rs/printscreen Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Universal Archive/Universal Images Group / Universal images group / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: A2227 Sanden / DPA / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

(Nova, MONDO)