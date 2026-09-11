Sladoled zbog kojeg ćete dvaput pogledati ukuse: U ponudi su ajvar, kačkavalj i rakija

Zemun krije još jedan biser - Poslastičarnicu sa stavom, gdje domaćini prave sladoled od ajvara, kačkavalja, kao i više vrsta rakije.

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U srcu Zemuna posluje Veroljub Šobić, stari sladoledžija koji svu slast svog posla osjeti uprkos tome što ne jede sam sladoled koji napravi. Bez reklame, slatkoću života dijeli sa svima koji ga pronađu u Poslastičarnici sa stavom, na adresi Karamatina 29.

Influenser Stefan Milanov, nakon nebrojenih starogradskih bisera, stigao je i do Veroljuba, a kako se dobar glas daleko čuje, njegov snimak u kom prikazuje šarenolik izbor ukusa, obišao je internet.

Pogledajte kako izgleda ova poslastičarnica:

Od filologa do poslastičara

Iako mnogi to ne znaju, Veroljub je po struci filolog, a njegova supruga diplomirani politikolog. Devedesetih godina prošlog vijeka, upustili su se u svijet preduzetništva vodeći se samo jednom stvari - njenom ljubavlju prema sladoledu.

Ubrzo nakon toga, shvatili su da je cilj samo jedan - uljepšati ljudima svakodnevicu dobrim sladoledom, što je parola koju i danas naglašavaju.

Zdravlje na prvom mjestu

Uprkos tome što je riječ o sladoledu, tvorci se trude da on bude što manje štetan, kako bi i roditelji bili zadovoljni. Sastojci se pažljivo biraju, pa tako, na primjer, za sladolede od voća domaćini ne koriste prskane sorte, već isključivo one koje mogu da nađu u prirodi, netaknute.

Osim uobičajenih ukusa poput vanile, čokolade, lješnika i straćatele ili voćnih poput borovnice i kruške, u ovoj poslastičarnici možete da degustirate i ukuse poput ajvara, kačkavalja, koviljske rakije, bijelog vina ili šljivovice.

U nastavku možete da vidite neke od ukusa koji se nude:

Iako to jeste sinonim za znatno komplikovaniji i duži put do uspjeha, vlasnici su dosljedni i ne pristaju na kompromise kada je riječ o kvalitetu i zdravlju. Imajući u vidu svu pažnju i sirovine satkane u jednu kuglu sladoleda, mnogi kažu da je cijena od 200 dinara za jednu kuglu gotovo simbolična.

Da li se i vi slažete sa njima?

(MONDO)