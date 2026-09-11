logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Sladoled zbog kojeg ćete dvaput pogledati ukuse: U ponudi su ajvar, kačkavalj i rakija

Sladoled zbog kojeg ćete dvaput pogledati ukuse: U ponudi su ajvar, kačkavalj i rakija

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Zemun krije još jedan biser - Poslastičarnicu sa stavom, gdje domaćini prave sladoled od ajvara, kačkavalja, kao i više vrsta rakije.

Sladoled od ajvara, rakije, sira Izvor: nrqemi/Shutterstock

U srcu Zemuna posluje Veroljub Šobić, stari sladoledžija koji svu slast svog posla osjeti uprkos tome što ne jede sam sladoled koji napravi. Bez reklame, slatkoću života dijeli sa svima koji ga pronađu u Poslastičarnici sa stavom, na adresi Karamatina 29.

Influenser Stefan Milanov, nakon nebrojenih starogradskih bisera, stigao je i do Veroljuba, a kako se dobar glas daleko čuje, njegov snimak u kom prikazuje šarenolik izbor ukusa, obišao je internet.

Pogledajte kako izgleda ova poslastičarnica:

Od filologa do poslastičara

Iako mnogi to ne znaju, Veroljub je po struci filolog, a njegova supruga diplomirani politikolog. Devedesetih godina prošlog vijeka, upustili su se u svijet preduzetništva vodeći se samo jednom stvari - njenom ljubavlju prema sladoledu.

Ubrzo nakon toga, shvatili su da je cilj samo jedan - uljepšati ljudima svakodnevicu dobrim sladoledom, što je parola koju i danas naglašavaju.

Zdravlje na prvom mjestu

Uprkos tome što je riječ o sladoledu, tvorci se trude da on bude što manje štetan, kako bi i roditelji bili zadovoljni. Sastojci se pažljivo biraju, pa tako, na primjer, za sladolede od voća domaćini ne koriste prskane sorte, već isključivo one koje mogu da nađu u prirodi, netaknute. 

Osim uobičajenih ukusa poput vanile, čokolade, lješnika i straćatele ili voćnih poput borovnice i kruške, u ovoj poslastičarnici možete da degustirate i ukuse poput ajvara, kačkavalja, koviljske rakije, bijelog vina ili šljivovice.

U nastavku možete da vidite neke od ukusa koji se nude:

Iako to jeste sinonim za znatno komplikovaniji i duži put do uspjeha, vlasnici su dosljedni i ne pristaju na kompromise kada je riječ o kvalitetu i zdravlju. Imajući u vidu svu pažnju i sirovine satkane u jednu kuglu sladoleda, mnogi kažu da je cijena od 200 dinara za jednu kuglu gotovo simbolična.

Da li se i vi slažete sa njima?

(MONDO) 

Možda će vas zanimati

Tagovi

Zemun sladoled

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA