Poslije 82 godine otkrivena tajna njemačke podmornice: Pogrešne koordinate krile olupinu od svijeta

Njemačka podmornica U-672, potopljena 1944. godine, identifikovana je poslije osam decenija kod obale Engleske. Greška u britanskim zapisima dugo je skrivala njenu lokaciju, a otkriće donosi i emotivnu priču o 52 člana posade koji su preživjeli potonuće.

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Olupina njemačke podmornice U-672, potopljene 1944. godine nedaleko od obale engleske grofovije Devon, identifikovana je poslije više od osam decenija.

Potragu je godinama otežavala greška u britanskoj pomorskoj evidenciji, zbog koje je mjesto potonuća bilo pogrešno zabilježeno.

Dugo se vjerovalo da se na dubini od oko 70 metara, približno 32 kilometra od obale mesta Salcombe, nalazi olupina jedrenjaka iz Prvog svjetskog rata.

Međutim, tokom jula i avgusta ronioci iz Portlanda i članovi grupe Gasperados iz Plimuta otkrili su da je riječ o njemačkoj podmornici.

Tragovi koji su otkrili identitet podmornice

Detaljnim pregledom olupine utvrđeno je da je riječ o podmornici U-672, koja je nestala u julu 1944. godine nakon sukoba sa britanskim ratnim brodom.

Među ključnim dokazima bili su šnorkel, sistem koji podmornici omogućava da uzima vazduh sa površine dok je pod vodom, kao i ostaci njemačke radarske opreme i komandnog tornja.

„Kada smo počeli da obilazimo olupinu i uočili pojedine dijelove, poput šnorkela i komandnog tornja, znao sam da ćemo prikupiti video-materijal potreban za identifikaciju", rekao je Dominik Robinson, ronilac iz grupe Gasperados.

Pogrešne koordinate decenijama skrivale lokaciju

Prema riječima istoričara Aksela Nistlea, britanska mornarica je u ratne dnevnike unela pogrešne koordinate mjesta potonuća. Zabilježena lokacija bila je udaljena oko 74 kilometra od stvarnog mesta na kojem je podmornica završila na dnu mora.

Nakon napada britanskog ratnog broda, U-672 počela je da prima vodu. Njen komandant, Ulf Lavetz, pokušavao je da odloži konačnu odluku, a zatim naredio pražnjenje balastnih tankova i izranjanje kako bi posadi pružio priliku da se spase.

Svih 52 člana posade preživjela su napad. Nakon toga su namerno potopili oštećenu podmornicu i ukrcali se u čamce za spasavanje. Britanski avioni i brodovi pronašli su ih sljedećeg dana, a mornari su potom odvedeni u zarobljenički logor.

Otkriće povezalo ronioce sa porodicom komandanta

Vijest o identifikaciji olupine podstakla je porodicu komandanta Lavetza da stupi u kontakt sa roniocima. Članovi porodice pokazali su im malu pločicu sa brojem podmornice, za koju tvrde da ju je komandant sačuvao i držao kod sebe do kraja života.

Ovakva otkrića ne donose samo nove podatke o ratnoj istoriji već i omogućavaju porodicama da se ponovo povežu sa događajima o kojima su decenijama slušale ili čitale u dokumentima.

"Tada vam se javi nečija porodica i odjednom shvatite da su iza svega toga bili stvarni ljudi", zaključio je Robinson.

(EUpravo zato)