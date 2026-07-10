Misterija nestanka 4 podmornice iz 1968: Poslije decenija pronađene, ali istina nije prijatna

Tokom jedne godine, u jeku Hladnog rata, četiri države izgubile su po jednu podmornicu, bez jasnog objašnjenja.

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Decenijama kasnije olupine su pronađene, ali ono što je otkriveno otvorilo je nova pitanja umjesto odgovora.

Godina 1968. ostala je upamćena po velikim političkim i društvenim potresima, ali i po jednoj gotovo zaboravljenoj misteriji iz dubina okeana. U razmaku od svega nekoliko mjeseci, četiri različite zemlje izgubile su svoje podmornice i to u periodu kada nije bilo direktnog ratnog sukoba.

Navy submarine underway on calm waters waving the Turkish flag. Ships of impartial states can pass through Straits while ships of warring states prohibited, Bosphorus, Istanbul

Izvor: Faraways/Shutterstock

Prva je nestala izraelska podmornica INS Dakar u Sredozemnom moru, nakon što je poslednji signal poslala sjeverno od Krita. Njena sudbina bila je nepoznata decenijama, sve dok olupina nije pronađena i otkriveno da je zaronila dublje nego što je konstrukcija mogla da izdrži.

Samo nekoliko dana kasnije nestala je i francuska podmornica Minerve tokom vojne vježbe. Njeni ostaci pronađeni su tek više od 50 godina kasnije, zahvaljujući modernim podvodnim tehnologijama, na velikoj dubini u blizini Tulona.

nuclear submarine project 955a. Kola bay

Izvor: Aleksandr Merkushev/Shutterstock

Drama se ubrzo preselila i u Atlantski okean, gdje je američka nuklearna podmornica USS Scorpion misteriozno nestala. Iako je olupina pronađena relativno brzo, uzrok nesreće nikada nije u potpunosti razjašnjen, ali se pretpostavlja da je i ona stradala zbog prevelike dubine.

Najintrigantniji slučaj bio je nestanak sovjetske podmornice K-129 u Tihom okeanu. Njena sudbina postala je dio jedne od najtajnovitijih operacija Hladnog rata, kada je CIA pokušala da izvuče olupinu sa dna okeana u okviru projekta Azorian.

Naval submarine submerge deep underwater near to ocean floor

Izvor: noraismail/Shutterstock

Iako su danas poznate osnovne okolnosti ovih tragedija, mnogi detalji i dalje ostaju obavijeni velom tajne. Upravo ovi događaji natjerali su mornarice širom sveta da unaprijede bezbjednosne standarde i tehnologiju, jer je postalo jasno koliko su dubine okeana nepredvidive i opasne, piše Nova.

Više od pola veka kasnije, ove četiri podmornice i dalje podsjećaju na to koliko malo zapravo znamo o svetu ispod površine mora i koliko brzo stvari mogu poći po zlu.