Rusija porinula najnoviju smrtonosnu nuklearnu podmornicu, može da nosi Posejdona (Video)

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
U Sjeverodvinsku je, pod nadzorom ministra Andreja Belousova, porinuta najnovija ruska nuklearna podmornica "Habarovsk". Plovilo je projektovano da nosi napredne nuklearne podmorske dronove "Posejdon".

Rusija porinula nuklearnu podmornicu „Habarovsk“ opremljenu dronovima „Posejdon“ Izvor: x/printscreen/@HEMemarian

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je u subotu da je, pod nadzorom resornog ministra Andreja Belousova, u proizvodnom udruženju Sevmaš u Sjeverodvinsku porinuta najnovija nuklearna podmornica Habarovsk.

"Želio bih da se zahvalim svima koji su učestvovali u razvoju podmornice na njihovom savjesnom i kvalitetnom radu. Plovilo još ima niz pomorskih ispitivanja. Želim posadi i timu puno uspjeha", rekao je Belousov, prenosi RIA novosti.

Nuklearnu podmornicu "Habarovsk" projektovao je Centralni konstruktorski biro za pomorsko mašinstvo "Rubin". Podmornica nosi moderno podvodno oružje i robotske sisteme za različite namene, i posebno je projektovana za napredni sistem nuklearnih podmorskih dronova "Posejdon".

Belousov je naglasio da će podmornica omogućiti uspješno rješavanje izazova za obezbeđivanje bezbjednosti morskih granica i zaštite nacionalnih interesa u svjetskim okeanima.

