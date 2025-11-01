Rusija porinula najnoviju smrtonosnu nuklearnu podmornicu, može da nosi Posejdona (Video)

U Sjeverodvinsku je, pod nadzorom ministra Andreja Belousova, porinuta najnovija ruska nuklearna podmornica "Habarovsk". Plovilo je projektovano da nosi napredne nuklearne podmorske dronove "Posejdon".

Izvor: x/printscreen/@HEMemarian

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je u subotu da je, pod nadzorom resornog ministra Andreja Belousova, u proizvodnom udruženju Sevmaš u Sjeverodvinsku porinuta najnovija nuklearna podmornica Habarovsk.

"Želio bih da se zahvalim svima koji su učestvovali u razvoju podmornice na njihovom savjesnom i kvalitetnom radu. Plovilo još ima niz pomorskih ispitivanja. Želim posadi i timu puno uspjeha", rekao je Belousov, prenosi RIA novosti.

A ceremony marking the launch of the nuclear submarine "Khabarovsk" at the Khabarovsk Shipbuilding Plant. The Khabarovsk is considered Russia’s most secret submarine. It is a special-purpose nuclear submarine of Project 09851, designed to carry the Status-6 and (UUV) systems.pic.twitter.com/RQtmnvimjZ — H. Memarian (@HEMemarian)November 1, 2025

Nuklearnu podmornicu "Habarovsk" projektovao je Centralni konstruktorski biro za pomorsko mašinstvo "Rubin". Podmornica nosi moderno podvodno oružje i robotske sisteme za različite namene, i posebno je projektovana za napredni sistem nuklearnih podmorskih dronova "Posejdon".

Belousov je naglasio da će podmornica omogućiti uspješno rješavanje izazova za obezbeđivanje bezbjednosti morskih granica i zaštite nacionalnih interesa u svjetskim okeanima.