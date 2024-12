Kako da izađete iz emotivne zamke? Dr Gabor Mate daje savjet koji vodi do slobode

Dr Gabor Mate objasnio objasnio kako da izađete iz emotivne zamke i savjetuje da ne bežite od lošeg osjećanja već da uradite ovo.

Izvor: Printscreen / YouTube/ Dr Rangan Chatterjee

Dr Gabor Mate je kanadski ljekar koji je karijeru posvetio liječenju zavisnosti i trauma. U Banjaluci je prošle godine boravio kao gost Fondacije "Novak Đoković", njegova djela prevedena su na više od 30 jezika, a budući da na pitak način iznosi komplikovane istine o psihičkim problemima čovjeka, često gostuje u podkastima i veoma je popularan na internetu. U jednom od svojih gostovanja objasnio je, citairajući Budu, jedan od mehanizama koji će vam pomoći da se oslobodite svake emotivne zamke.

"Ako imate loša osjećanja, nemojte da pokušavate da ih zamijenite dobrim osećanjima. Nemojte ih ignorisati, potiskivati ili pokušavati da se ubijedite u nešto drugo. Lično, ja ne vjerujem u afirmacije. U svakom slučaju, on/Buda kaže da, kada imate loš trenutak, treba da ispitate tu lošu emociju, da je pažljivo posmatrate, proučite taj fenomen i naučite njegove mehanizme. To je ono što pokušavamo da uradimo ovde. On kaže da je izlaz iz zamke u tome da proučite samu zamku, da naučite kako je napravljena. To radite tako što je rastavite na dijelove, komad po komad. Zamka vas ne može uhvatiti ako ste je već rastavili na komade. A rezultat je sloboda. Dakle, umjesto da pokušavate da pobjegnete iz zamke – rastavite je."

(Sensa/Mondo)