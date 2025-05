Preskočite bar jedan obrok mesa nedjeljno: Smanjićete jedan od najvažnijih parametara

Samo zamjena jednog obroka mesa nedjeljno obrokom na bazi biljaka dovoljna je da primijetite promjene u načinu na koji vaše tijelo funkcioniše.

Prema riječima stručnjaka, ova manja promjena može da smanji rizik od srčanih oboljenja, a takođe može da pomogne u kontroli tjelesne težine. Prema riječima stručnjaka za ishranu, uvođenje samo jednog obroka na bazi biljaka nedjeljno može da donese značajne zdravstvene koristi. Prema riječima kardiologa dr Melise Čen, mnogi ljudi ne shvataju da to dovodi do smanjenja rizika od srčanih oboljenja i do 19 odsto.