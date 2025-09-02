Najbolji mogući izbor u prodavnici: Ovaj hljeb pomaže da smršate i snizite holesterol

Da li znate koji hljeb je najbolji, posebno ako vodite računa o liniji ili imate visok holesterol?

Izvor: Mondo/Steafn Stojanović

Hljeb se nalazi u ishrani skoro svih. Izbor peciva je ogroman - pšenični, ražani, integralni... Najnovija istraživanja pokazuju da postoji jedan tip hljeba koji može da bude idealan izbor za sve koji vode računa o liniji i zdravlju srca. Španska Fondacija za ishranu istakla je zdravstvene prednosti različitih vrsta hleba, naglašavajući da je posebno koristan ražani hljeb. Evo i zašto.

Koje sastojke sadrži ražani hleb?

Ražani hljeb postaje sve popularniji zahvaljujući niskom sadržaju masti - samo 3,3 g na 100 g proizvoda. To je odlična vijest za sve koji žele da smanje kalorije i izgube višak kilograma. Vlakna u ražanom hljebu ne samo da produžavaju osjećaj sitosti, već poboljšavaju varenje i pomažu u smanjenju nivoa lošeg holesterola, štiteći tako srce i krvne sudove.

To nije sve! Ražani hljeb je i izvor fosfora, važnog za jačanje kostiju i zuba, kao i minerala poput gvožđa, kalcijuma, selena i natrijuma. Zdrave masne kiseline koje sadrži, podržavaju imunitet i ubrzavaju metabolizam, što je naročito značajno za one koji su na vegetarijanskoj ili veganskoj ishrani.

Da li je ražani hljeb zdrav?

Istraživanja Univerziteta Istočne Finske potvrdila su da ražani kvasac i bakterije mlečne kiseline igraju ključnu ulogu u zdravstvenim benefitima ražanog hljeba. Tokom fermentacije, ove bakterije pretvaraju bioaktivne supstance iz raži i povećavaju sadržaj vlakana i hranljivih materija. Proizvode i razgranate aminokiseline i male peptide koji mogu da utiču na metabolizam insulina i druge funkcije organizma.

Ražani kvasac, koji se koristi u pripremi hljeba, pomaže i crevnoj flori u regulaciji nivoa šećera u krvi. Nakon konzumiranja ražanog hljeba, šećer u krvi raste sporije, što dodatno pogoduje zdravlju.

Kako da izaberete dobar hljeb?

Profesor Tim Spektor, poznati stručnjak za ishranu, preporučuje ražani hleb, posebno ističući odnos ugljenih hidrata i vlakana.

"Ne nasjedajte na tvrdnje tipa 'bogat vlaknima' na pakovanjima, jer je prag za to vrlo nizak - samo oko 6 g na 100 g. Umjesto toga, obratite pažnju na odnos ugljenih hidrata i vlakana koji bi trebalo da bude manji od 5:1. Najčešće biram hleb od ražanog brašna sa što više cijelih zrna. Istraživanja su pokazala da u poređenju sa integralnim hlebom, ražani daje bolje metaboličke i mikrobiomske reakcije i duže održava sitost".