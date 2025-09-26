Ovo je najstarija krvna grupa: Iako nije rijetka, svakako je posebna

Pripisuje se našim praprecima, koji su zahvaljujući njoj uspjeli da prežive u teškim uslovima

Ova krvna grupa je druga po učestalosti, a ujedno i evolutivno najstarija. Pripisuje se našim praprecima, koji su zahvaljujući njoj uspjeli da prežive u teškim uslovima. Riječ je o krvnoj grupi 0, koja se javlja kod 37 odsto populacije.

Prema naučnim saznanjima, upravo krvna grupa 0 bila je prva krvna grupa koja se pojavila kod ljudi. Tek sa razvojem civilizacije i promjenama u ishrani nastale su i druge grupe: A, B i AB. Upravo ta evolutivna posebnost čini da grupa 0 i danas izaziva mnogo pažnje i interesovanja.

Po čemu se izdvajaju osobe sa krvnom grupom 0?

Nosici krvne grupe 0 Rh- imaju posebnu sposobnost da doniraju krv svima, bez obzira na krvnu grupu primaoca. Ipak, oni sami mogu da prime samo krv svoje grupe, što im stvara otežavajuću situaciju u slučaju potrebe za transfuzijom.

Istraživanja pokazuju da osobe sa krvnom grupom 0 mogu da imaju određene zdravstvene prednosti. Prema rezultatima objavljenim u časopisu Blood Transfusion, kod njih se rjeđe javljaju venske tromboembolijske bolesti. Takođe, manje su podložne nekim vrstama kancera, poput raka želuca, pankreasa ili jajnika. Njihov imuni sistem smatra se efikasnijim, što može da objasni ove zdravstvene benefite.

Uprkos brojnim prednostima, osobe sa krvnom grupom 0 imaju i svoje slabije strane. Više su sklone čiru na želucu, što je povezano sa višim nivoom želudačne kiseline. Osim toga, češće pate od poremećaja rada štitne žlijezde, koji mogu dovesti do gojaznosti. Stručnjaci savjetuju redovne provjere hormona štitne žlijezde i dovoljan unos joda kroz ishranu. Posebno im se preporučuje odmor u primorskoj klimi, bogatoj jodom.

Krvna grupa 0 i osobine ličnosti

U Japanu se krvne grupe često povezuju sa osobinama ličnosti. Naravno, ovakve informacije treba posmatrati samo kao zanimljivost, jer ne postoje naučni dokazi koji potvrđuju takvu vezu.

Osobe sa krvnom grupom 0 doživljavaju se kao organizovane, odgovorne i pragmatične. Smatraju se rođenim liderima i borcima, što možda ima korijene u prošlosti. Upravo su naši preci sa ovom krvnom grupom morali da pokažu snalažljivost i hrabrost kako bi preživjeli.

Zanimljivo je da su osobe sa krvnom grupom 0 podložnije stresu, koji može da dovede do agresije i pretjerane aktivnosti. U kombinaciji sa nezdravom ishranom i nedostatkom fizičke aktivnosti, stres može da poveća rizik od metaboličkog sindroma, dijabetesa i ateroskleroze.

