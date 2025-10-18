Ove vještine treba da steknu sva djeca: Roditelji otkrili šta svako treba da zna prije nego što se osamostali

Roditelji otkrivaju koje vještine treba da steknu sva djeca prije nego što napuste roditeljsku kuću.

Izvor: Shutterstock/Halfpoint

Glavni zadatak roditelja je, kada se sve sabere i oduzme, da pripreme dijete za život i odlazak iz roditeljske kuće, koliko god da mamama i tatama teško pada i sama pomisao na taj trenutak.

U jednoj anketi roditelji su sada otkrili ključne vještine koje djeca po njihovom mišljenju treba da steknu prije nego što napuste roditeljsku kuću, a na listi su dobra radna etika, poštovanje starijih i sređivanje sobe.

Dobra radna etika se našla na vrhu liste, a dvije trećine (66%) anketiranih roditelja smatra da je to važna osobina, zatim poštovanje starijih (64%), samopouzdanje (takođe 64%) i ljubaznost (62%).

Mnogi takođe smatraju da su praktične vještine, poput pametnog upravljanja novcem (58%), održavanja uredne sobe (57%) i redovnog mijenjanja posteljine (42%), sastavni dio, pokazalo je istraživanje.

Skoro polovina (49%) roditelja smatrali bi sebe uspješnim ukoliko dijete ne provodi previše vremena na telefonu, dok 52% smatra da je slobodno razmišljanje fundamentalno, prenosi everyumum.ie.

Anketa, koju je sprovela kompanija za edukativna putovanja PGL Beyond, pokazala je da polovina roditelja smatra da je rješavanje problema važna osobina koju njihova djeca treba da posjeduju, kao i poštovanje tuđih stavova (54%).

Ispitanici su rekli da su ove vještine od vitalnog značaja kada njihova djeca postanu roditelji, kao i da pronađu pravog partnera, održe prijateljstva i dobiju posao.

Zapravo, osam od deset (79%) smatra da su praktične i životne vještine toliko bitne da bi trebalo da se uče u školama.

A 85% ispitanika bi voljelo da su dopustili svom djetetu da više radi i uči tokom odrastanja, toliko da skoro svi roditelji (96%) vjeruju da je učenje putem pokušaja i grešaka najbolji način da se stane na sopstvene noge.

(Yumama)