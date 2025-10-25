Ni čaj ni cijeđena: Ovo je najbolje piće koje možete da popijete kad ste bolesni, prema ljekarima

Ispostavlja se da je najjednostavniji gutljaj ujedno i najpametniji izbor kada ste bolesni.

Izvor: artem evdokimov/Shutterstock

Kada ležite sklupčani na kauču sa maramicama pored sebe ili ste savijeni u krevetu, poslednje o čemu razmišljate jeste šta bi trebalo da pijete. Ipak, opšte je poznato da tečnost koju unosite može da utiče na to koliko brzo ćete se oporaviti.

Mnoga zdrava pića vam možda padaju na pamet - čaj od đumbira, sok od pomorandže ili sportski napici sa elektrolitima. Ipak, lekari kažu da najbolje piće koje možete da popijete kada ste bolesni, jeste voda.

Zašto je voda najbolji izbor kada ste bolesni?

"Vjerujem da je najvažnije piće koje treba piti kada ste bolesni voda. Bilo da se radi o prehladi, gripu, alergiji ili nekoj infekciji, tijelo gubi mnogo tečnosti i troši više energije da bi se izborilo sa bolešću. Hidratacija je ključna jer sprečava dehidrataciju, koja može da uspori oporavak", kaže dr Mariam Zahari, specijalista sportske medicine i klinički savjetnik u Ikon Recovery Centru.

Zahari objašnjava da simptomi poput znojenja, povišene temperature, povraćanja i dijareje dovode do gubitka tečnosti i elektrolita.

"Dehidratacija može da zgusne sluz i uspori cirkulaciju, čime se otežava dolazak imunih ćelija do mesta infekcije i njihova borba protiv virusa i bakterija", kaže ona.

Poruka je jasna, a to je da je voda temelj oporavka. I drugi ljekar je saglasan.

"Mnoge tečnosti mogu da pomognu kod određenih simptoma, ali najvažnija tečnost koju treba da pijete kada ste bolesni je voda", kaže dr Metju Heler, profesor na New York Institute of Technology College of Osteopathic Medicine.

"Voda je važna za svakodnevno zdravlje i pomaže da se spreči dehidratacija kada telo aktivira imuni sistem u borbi protiv infekcije".

Zdravstvene koristi vode kada ste bolesni

Održava stabilan nivo krvi

Redovan unos tečnosti pomaže telu da pravilno funkcioniše na ćelijskom nivou, a Zahari ističe da dobra hidratacija može čak i da skrati vrijeme oporavka.

"Voda pomaže u održavanju zapremine krvi i obezbjeđuje da kiseonik, hranljive materije, elektroliti i imune ćelije stignu do tkiva", objašnjava ona.

Podržava imuni sistem

Dovoljan unos vode usko je povezan sa sposobnošću tela da se izbori protiv bolesti. Zahari navodi istraživanja prema kojima dehidratacija povećava nivo kortizola, što može "potisnuti funkcije imunog sistema".

Reguliše telesnu temperaturu i limfni protok

Voda pomaže cirkulaciji, ali i regulaciji temperature.

"Voda održava protok limfe, koji je ključan za transport imunih ćelija. Takođe pomaže bubrezima da izluče otpad i upalne produkte nastale tokom infekcije", kaže Zahari.

Tokom groznice, voda pomaže u snižavanju temperature i podržava ćelijski metabolizam i imuni odgovor.

Sprečava grčeve u mišićima i zatvor

Posljednje što vam treba dok ste bolesni su dodatni simptomi dehidratacije. Heler kaže da voda održava debelo crijevo hidriranim, čime sprečava zatvor. Takođe "sprečava grčeve u mišićima i pomaže bubrezima da pravilno funkcionišu".

Popravlja raspoloženje

Držanje čaše vode pored kreveta može vam pomoći da se osjećate budnije i raspoloženije.

"Hidratacija poboljšava kognitivne funkcije i raspoloženje. I blaga dehidratacija može da utiče na pamćenje, koncentraciju i raspoloženje", kaže Zahari.