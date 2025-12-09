Bude vas bolni grčevi u nogama? Evo šta vaše tijelo pokušava da vam kaže, ali i kako da riješite problem

Saznajte šta izaziva bolne noćne grčeve u nogama, kako ih brzo ublažiti i kako preventivno djelovati prema savjetima stručnjaka.

Izvor: fast-stock/Shutterstock

Noćni grčevi u nogama mogu biti posljedica položaja tokom spavanja, prenaprezanja ili nedostatka minerala.

Polako istezanje, masaža, toplota i aromaterapija mogu brzo ublažiti bol.

Prevencija uključuje lagane vježbe, udobnu obuću, adekvatnu ishranu i mineralne dodatke.

Mnogi znaju koliko je neprijatno probuditi se usred noći zbog bolnih grčeva u nogama. Radi se o naglim, bolnim kontrakcijama koje traju od nekoliko sekundi do nekoliko minuta, najčešće zahvataju listove i stopala, a ponekad i mišiće bedara. Ovi grčevi mogu poremetiti san i ostaviti osjećaj umora narednog dana.

Noćni grčevi u nogama pogađaju oko 60% populacije, a žene su nešto češće pogođene. Učestalost raste sa godinama, naročito poslije 50. Stručnjaci kažu da su grčevi često povezani sa položajem tijela tokom spavanja, dugim stajanjem ili sjedenjem, prenaprezanjem i naglim pojačanim fizičkim aktivnostima. Nedostatak minerala poput magnezijuma, kalijuma ili kalcijuma takođe doprinosi tegobama, dok trudnice i osobe koje uzimaju određene lijekove (antipsihotici, diuretici, statini, hormonski preparati) mogu biti podložnije.

Kako ublažiti grč kada se pojavi

Kada vas probudi grč, polako istegnite i masirajte mišić ili lagano prošetajte po sobi. Topli oblog ili tuš može opustiti kontrahirane mišiće, dok gelovi sa efektom hlađenja ili grijanja dodatno smanjuju bol. Aromaterapija sa eteričnim uljima, poput lavande, mažurana ili đumbira, može ublažiti napetost i opustiti tijelo. Važno je i da pijete dovoljno tečnosti kako biste nadoknadili izgubljene elektrolite.

Grčevi u nogama

Izvor: Shutterstock

Prevencija i dnevne navike

Redovne blage vježbe, poput hodanja ili vožnje bicikla, pomažu u smanjenju rizika od grčeva. Udobna obuća i pravilna ishrana, bogata mineralima, značajno doprinosi zdravlju mišića. Spavanje u položaju koji opušta stopala i listove može smanjiti pojavu grčeva, a multivitaminski dodaci, magnezijum i vitamin D mogu dodatno pomoći. Topli čaj od kamilice pred spavanje djeluje opuštajuće na mišiće i nervni sistem.

Kada je vrijeme da se obratite ljekaru

Ljekaru se obavezno obratite ako grčevi traju duže od deset minuta, ako su izrazito bolni ili se javljaju uz posjekotine, izloženost toksičnim supstancama ili metalu. Poseban oprez potreban je osobama sa proširenim venama ili aterosklerozom, jer neke metode ublažavanja mogu pogoršati postojeće stanje, piše Tportal.