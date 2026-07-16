Šta se nalazi u marmeladi za sunčanje? Dr Dokmanović razbija mit o najpopularnijem preparatu za preplanuli ten

Uprkos opštoj pomami za marmeladama za sunčanje tokom ljeta, dr Nevenka Dokmanović objasnila je na društvenim mrežama da one, usljed neadekvatnog korišćenja, mogu da budu veoma opasne.

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Neizostavan dio svake torbe za plažu ili bazen postale su marmelade za sunčanje. Kako je internet preplavljen preporukama koja od njih je zbog svojih svojstava najbolja, na svom Tik Tok nalogu oglasila se i dr Nevenka Dokmanović, specijalista dermatovenerologije i subspecijalista estetske dermatologije.

Uprkos tome što na društvenim mrežama najčešće viđamo sadržaj o benefitima marmelada za sunčanje, doktorka je na pitanje koju bi od njih najradije preporučila odgovorila, ipak - nijednu.

Zašto se marmeladama za sunčanje poklanja tolika pažnja?

Marmelada za sunčanje je proizvod koji se koristi za brže postizanje tamnijeg tena prilikom sunčanja. Najčešće sadrže i neke prirodne sastojke, koji ne samo da njeguju kožu, već i daju tenu zdrav i ujednačen izgled. Nazivaju se i džemovima za sunčanje, zbog svog prepoznatljivog izgleda.

Šta se nalazi u marmeladi za sunčanje?

Po mišljenju dr Dokmanović, neosporno je da marmelade zaslužuju pažnju koju dobijaju po pitanju njihove hidratacije:

"U sastavu marmelade su, uglavnom, neki ši bateri i ulja oraha i šargarepe koji lijepo hidriraju kožu, što je veoma važno kada smo na moru, jer tada, zbog sunca, slane vode i trljanja peškirom gubimo vlagu iz kože. Osim toga, sastav marmelade je i antioksidativan, jer sadrži i vitamin E i beta karoten, pa je dobra zaštita od oksidativnog stresa koji se povećava pri izlaganju UV zracima".

Beta karoten, zapravo, predstavlja glavni sastojak marmelade jer upravo on pospešuje proizvodnju melanina, pigmenta koji daje boju koži, očima i kosi, pa tako i podstiče brže tamnjenje kože.

Druga strana medalje o kojoj se znatno manje priča

Uprkos svim prednostima marmelade za sunčanje, dr Dokmanović upozorava da je mnogo značajnije biti svestan i njenih nedostataka, kako biste se adekvatno zaštitili od štetnosti sunčevih zraka.

"Negativne strane marmelade su što ona uglavnom uopšte nema SPF, a i ukoliko i ima SPF 4, on najčešće dolazi od ulja oraha ili šargarepe, pa nemate nikakvu zaštitu od sunca. Pojačano prodiranje UVA zraka dovešće do bržeg starenja kože, a da ne pričam i o karcinonima kože".

Dr Dokmanović dotakla se i teme zadržavanja toplote u koži i njenom povezanosti sa stepenom opekotina:

"Sve marmelade su zapravo jako okluzivne i dovode do pojačane akumulacije toplote u vašoj koži i njenog slabijeg otpuštanja, pa vi praktično pržite vašu kožu, te opekotine postaju ozbiljnije".

Kako se pravilno koristi marmelada za sunčanje?

Ukoliko želite prirodan preplanuli ten, uslov za to nije da u potpunosti izbacite marmeladu za sunčanje iz upotrebe. Naprotiv, važno je da znate kako pravilno da je koristite u kombinaciji sa preparatima koji sadrže SPF, kako biste zaštitili i svoje zdravlje, a i došli do željenog rezultata.

"Marmelade nisu jedina preporučena sredstva na plaži, naročito ne tokom prvih dana boravka, niti tokom onog perioda dana kada nije savjetovano da se uopšte izlažete suncu. Ako želite zdrav ten, morate prvo da nanesete neku fotoprotekciju 20-ak minuta pre mazanja marmelade", zaključila je dr Nevenka Dokmanović.

(MONDO)