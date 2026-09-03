Upozorenje ljekara: Infuzija nije lijek za umor, može da napravi više štete nego koristi

Infuzija nije brzo rješenje za umor. Dr Radmila Šehović upozorava na rizike i objašnjava kada je infuziona terapija zaista potrebna.

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Infuzija nije brzo rješenje za umor i malaksalost, a njena primjena bez pregleda i jasne medicinske indikacije može biti rizična.

Specijalista opšte medicine dr Radmila Šehović iz Beograda upozorava da dugotrajan umor prije svega zahtijeva utvrđivanje uzroka, a ne samoinicijativno primanje infuzije.

Sve su popularnije takozvane "infuzije za energiju", koje se nude kao način za brzo vraćanje snage. Međutim, doktorka ističe da je zabluda da infuzioni rastvori sa vitaminima i mineralima mogu zdravoj osobi značajno da podignu energiju i vitalnost.

"Davanje infuzije nije nimalo bezazleno. To je zapravo plasiranje i tečnosti i lijekova direktno u cirkulaciju, venskim putem", objašnjava dr Šehović.

Kada je infuzija zaista potrebna

Infuziona terapija ima važnu ulogu u urgentnoj medicini i kod teških zdravstvenih stanja, jer omogućava da tečnost i lijekovi direktno dospiju u krvotok.

Koristi se, između ostalog, kada pacijent ne može da guta ili unese dovoljno tečnosti, kod teških povreda i trauma, trovanja hranom, alkoholom ili narkoticima, kao i kod infekcija praćenih velikim gubitkom tečnosti. Venskim putem mogu se davati antibiotici, lijekovi protiv mučnine, analgetici, ali i citostatici kod onkoloških pacijenata.

Kod zdravih ljudi koji infuziju koriste samo da bi se "osvježili", korist je, međutim, upitna.

"Vitaminske infuzije praktično ne znače ništa, jer malo je ljudi koji imaju hipovitaminozu. Ali onaj ko prima takvu infuziju prima i rizik da se nešto desi", kaže dr Šehović.

Najčešće se koristi 0,9-procentni rastvor natrijum-hlorida, a može se primjenjivati i Ringerov rastvor.

Veća količina tečnosti direktno u cirkulaciji može opteretiti srce i krvotok, a kod osoba sa neotkrivenim zdravstvenim problemima može doći i do skoka krvnog pritiska i hipertenzivne krize. Doktorka upozorava i na mogućnost da promjene u cirkulaciji pokrenu već postojeći tromb.

"Infuzioni rastvori mogu da naprave veću štetu onde gdje se koriste bez potrebe, nego stvarnu korist", naglašava ona.

Dugotrajan umor prvo treba ispitati

Ako umor traje nedjeljama ili mjesecima, prvi korak treba da bude ljekarski pregled i laboratorijske analize, a ne infuzija.

"Neću da preporučim odmah infuziju. Kao odgovoran ljekar, prvo ću osobu u takvom stanju da uputim na klasične analize", kaže dr Šehović.

Uzrok iscrpljenosti može biti metaboličko oboljenje, dijabetes ili poremećaj rada štitne žlijezde, ali i dugotrajan stres, strah ili depresija. Zbog toga je važno pronaći pravi uzrok, jer jedna ili dvije infuzije ne mogu riješiti problem koji i dalje postoji.

Na osjećaj umora mogu uticati i svakodnevne navike, uključujući neadekvatnu ishranu, nedovoljan unos vitamina i minerala, kao i pretjeranu upotrebu kafe, alkohola i energetskih napitaka.

Infuzija se može primjenjivati i kod kuće, ali samo kada za to postoji medicinski razlog i uz nadzor ljekara ili drugog zdravstvenog radnika. To može biti opravdano, na primjer, kod pacijenata koji zbog bolesti ne mogu da dođu u ambulantu ili kod određenih onkoloških pacijenata kojima je takva terapija propisana.

Zaključak je jednostavan: infuziju ne treba posmatrati kao sredstvo za brzo "podizanje" energije. Kada umor traje, potrebno je utvrditi njegov uzrok, a odluku o infuzionoj terapiji prepustiti ljekaru.

(MONDO/RTS)