Ruski naučnik tvrdi da bi četiri vrste raka mogle biti pobijeđene u narednih šest godina

Aleksandar Gincburg izjavio je da bi četiri vrste karcinoma mogle biti uspješno liječene u naredne tri do šest godina zahvaljujući novoj imunoonkološkoj terapiji.

Izvor: Shutterstock

U narednih tri do šest godina mogle bi da budu pobijeđene četiri vrste karcinoma, zahvaljujući novoj imunoonkološkoj terapiji, izjavio je naučni rukovodilac ruskog Nacionalnog istraživačkog centra za mikrobiologiju i epidemiologiju "Gamaleja" Aleksandar Gincburg.

Gincburg je rekao da je riječ o melanomu, sitnoćelijskom karcinomu pluća, te raku mokraćne bešike i debelog crijeva.

"Sa određenim stepenom pouzdanosti možemo reći da bi u roku od tri do šest godina trebalo da dođemo do takvog rezultata", naveo je Gincburg za "Sputnjik".

On je ranije govorio o planovima da u Rusiji budu razvijene tri nove vakcine protiv raka.

Gincburg je napomenuo da je u maju prvih pet pacijenata primilo rusku vakcinu protiv raka debelog crijeva. Preparat se izrađuje individualno, na osnovu genetskog materijala svakog pacijenta.

Odlukom ruske Vlade, nekoliko novih naprednih metoda liječenja onkoloških oboljenja sada je dostupno u okviru obaveznog zdravstvenog osiguranja.