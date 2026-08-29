FDA odobrila lijek za rak pankreasa: U ispitivanju gotovo udvostručeno preživljavanje

FDA je odobrila daraksonrasib, novu terapiju za rak pankreasa koja je u kliničkom ispitivanju produžila prosječno preživljavanje sa 6,7 na 13,2 mjeseca.

Izvor: Revolution Medicines

Američka Uprava za hranu i lijekove (FDA) odobrila je novu terapiju za rak pankreasa koja je u kliničkom ispitivanju gotovo udvostručila prosječno vrijeme preživljavanja pacijenata.

Lijek daraksonrasib, koji se prodaje pod zaštićenim nazivom Rasonque, a proizvodi ga kompanija Revolution Medicines, predstavlja značajan napredak u liječenju jednog od najsmrtonosnijih oblika raka.

U kliničkom ispitivanju u kasnoj fazi, u kojem je učestvovalo 500 pacijenata, prosječno vrijeme preživljavanja onih koji su svakodnevno uzimali ovaj lijek iznosilo je 13,2 mjeseca. Kod pacijenata koji su primali hemioterapiju prosječno preživljavanje bilo je 6,7 mjeseci, prenosi BBC.

FDA je saopštila da lijek predstavlja "ključnu novu mogućnost za pacijente koji se suočavaju sa izuzetno teškim i istorijski teško izliječivim oblikom raka".

Kako djeluje lijek?

Daraksonrasib cilja mutirani gen KRAS, koji ima ključnu ulogu u rastu i širenju tumora. Lijek se vezuje za mutirani KRAS i blokira njegovu aktivnost, čime nastoji da uspori napredovanje bolesti.

KRAS mutacije prisutne su u više od 90 odsto tumora pankreasa, zbog čega je ovaj gen dugo bio jedna od najvažnijih meta istraživanja u razvoju novih terapija.

Rak pankreasa je posebno težak za liječenje jer se često otkriva tek u uznapredovaloj fazi. Prema podacima Američkog udruženja za borbu protiv raka, u SAD se svake godine dijagnostikuje kod oko 67.000 ljudi, a riječ je o raku sa veoma visokom stopom smrtnosti.

FDA ubrzala odobrenje

FDA je 2025. godine daraksonrasibu dodijelila status "probojne terapije" (Breakthrough Therapy), koji se daje lijekovima za ozbiljna oboljenja kada postoje preliminarni dokazi da mogu donijeti značajnu korist pacijentima.

Agencija je potom odobrila lijek šest mjeseci prije isteka regulatornog roka. Anđelo de Klaro, direktor Centra za izvrsnost u onkologiji pri FDA, rekao je da je odluka donesena jer je terapija pokazala rezultate "bez presedana" u oblasti u kojoj postoji velika nezadovoljena potreba.

Najčešća neželjena dejstva bila su osip, dijareja, mučnina, umor i povraćanje.

Ozbiljna neželjena dejstva zabilježena su kod oko 44 odsto pacijenata koji su uzimali daraksonrasib, u poređenju sa 57,5 odsto pacijenata koji su u ispitivanju primali hemioterapiju.

Lijek koristi i bivši američki senator

O novoj terapiji u emisiji "60 Minutes" govorio je i bivši republikanski senator Ben Sas, kojem je u decembru dijagnostikovan rak pankreasa u četvrtom stadijumu.

Sas učestvuje u kliničkom ispitivanju lijeka i rekao je da mu je terapija pomogla da se tumori značajno smanje.

"Imam mnogo, mnogo manje bolova nego prije četiri mjeseca kada mi je postavljena dijagnoza, a u posljednja četiri mjeseca došlo je do ogromnog smanjenja tumora od čak 76 odsto", rekao je Sas u intervjuu za "60 Minutes".

"Možda ću ipak uspjeti da izguram godinu dana umjesto samo nekoliko mjeseci".

Iako rezultati predstavljaju značajan napredak, riječ je o terapiji za teško i agresivno oboljenje, a produženje prosječnog preživljavanja ne znači da je rak pankreasa izliječen. Odobrenje FDA znači da daraksonrasib sada predstavlja novu terapijsku opciju za određene pacijente sa ovom bolešću.

(MONDO/Vreme)