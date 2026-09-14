Veliki broj smrtnih slučajeva povezan sa lijekovima za mršavljenje: Ispitivanje u toku, Agencija upozorava

Britanska Agencija za lijekove upozorava na rizike korišćenja GLP-1 lijekova za mršavljenje, uključujući ozbiljne neželjene efekte i smrtne ishode.

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Sve popularniji lijekovi za mršavljenje i liječenje dijabetesa, koji se sve češće koriste bez preporuke ljekara i stručnjaka, dovode do neželjenog dejstva, a u Velikoj Britaniji se ispituje i da li su smrtni slučajevi povezani sa lijekovima iz grupe GLP-1.

Naime, više od 200 smrtnih slučajeva prijavljeno je britanskom regulatoru zbog sumnje na povezanost sa lijekovima iz grupe GLP-1, koji se koriste za mršavljenje i liječenje dijabetesa, a britanska Agencija za lijekove i zdravstvene proizvode (MHRA) naglašava da same prijave ne dokazuju da su lijekovi izazvali smrt.

Podaci ukazuju na neželjene efekte

Podaci iz sistema Yellow Card pokazuju i više od 158.000 prijavljenih sumnji na neželjene efekte i druge neželjene reakcije povezane sa tim lijekovima, a sistem omogućava pacijentima, članovima njihovih porodica i zdravstvenim radnicima da prijave moguće neželjene efekte.

MHRA upozorava da se takve prijave ne smiju tumačiti kao dokaz uzročno-posljedične veze. One znače samo da je osoba koja je prijavila slučaj posumnjala da bi lijek mogao biti povezan sa reakcijom ili smrtnim ishodom.

Najviše prijava za Mounjaro

Razni lijekovi postoje na tržištu, a u Britaniji je najviše prijava bilo za tirzepatid, aktivnu supstancu lijeka Mounjaro. Evidentirano je 106.189 prijavljenih sumnji na neželjene reakcije i 120 smrtnih slučajeva.

Za semaglutid je prijavljeno 48.089 neželjenih reakcija i 59 smrtnih slučajeva. Semaglutid se koristi u lijeku za mršavljenje Wegovy, kao i u lijekovima za dijabetes Ozempic i Rybelsus.

Kod liraglutida, koji se za mršavljenje prodaje pod nazivom Saxenda, evidentirana je 4491 prijava mogućih neželjenih reakcija i 37 smrtnih slučajeva.

Zbirno, riječ je o 216 prijavljenih smrtnih slučajeva kod te tri aktivne supstance. Ali, kako još uvijek nije istraženo do kraja, to ne znači da je u svim tim slučajevima lijek bio uzrok smrti.

Najčešće probavne tegobe

Veliki dio prijavljenih neželjenih efekata odnosi se na probleme sa probavnim sistemom, a među prijavljenim reakcijama nalaze se i poremećaji nervnog sistema, dok se više od 2000 prijava odnosilo na psihijatrijske poremećaje.

Među uobičajenim neželjenim efektima GLP-1 lijekova su mučnina, povraćanje, dijareja i zatvor. MHRA je ranije ove godine dodatno pojačala upozorenja na rizik od akutnog pankreatitisa, uključujući rijetke teške i smrtonosne slučajeve.

"Kao i kod svih lijekova, bezbjednost GLP-1 lijekova stalno se prati, uključujući nova saznanja iz spontanih prijava i naučnih publikacija", poručio je portparol MHRA-e.

Regulator navodi da će pacijenti i zdravstveni radnici biti obaviješteni ako se utvrde novi bezbjednosni rizici i da prema trenutno dostupnim dokazima koristi GLP-1 lijekova nadmašuju moguće rizike kada se koriste u skladu sa odobrenim indikacijama.

(EUpravo zato/Index)