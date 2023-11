S jednom se nagodio, stigla druga - Slavi reper ponovo optužen za SILOVANJE!

Stiže nova tužba protiv repera Šona Diddy-ja Kombsa, gotovo nedjelju dana nakon njegove nagodbe s bivšom djevojkom Kesi.

Prema novoj tužbi, podnešenoj u četvrtak Vrhovnom sudu na Menhetnu, do koje je došao Daily Beast, žena po imenu Džoi Dikerson Nil tvrdi da ju je slavni reper silovao i drogirao 1991. godine. U tužbi se navodi da je Dikerson, koja je u to vrijeme bila studentkinja na Univerzitetu Sirakuz, "nevoljno pristala na večeru s Kombsom".

"Tokom njihovog izlaska, Kombs ju je namjerno drogirao, što je dovelo do toga da je bila u fizičkom stanju u kojem nije mogla samostalno stajati ili hodati. Najprije je vozio do muzičkog studija, gdje nije mogla izaći iz auta, a zatim je nastavio do mjesta gdje je odsjeo kako bi je seksualno napao", stoji u tužbi.

Iako Dikerson nije otišla u policiju nakon navodnog incidenta, tvrdi da joj se kasnije obratio Devante Sving, član R&B grupe "Jodeci", koji joj je navodno rekao da je Kombs dijelio "snimak seksa" njih dvoje. Sving to nije prijavio, jer se bojao da će izgubiti diskografski ugovor s reperom i producentom.

Paf Didi

Nedavno se nagodio u sličnoj parnici

U tužbi se nadalje navodi, da je Dikerson odustala od koledža i primljena je u bolnicu zbog suicidalnih misli. Kao odgovor na optužbe, Kombsov predstavnik dao je izjavu za Page Six u četvrtak. "Ova tužba u zadnji čas je primjer kako se dobronamjeran zakon može okrenuti naopako. Priča gospođe Dikerson stara trideset dvije godine izmišljena je i nije vjerodostojna", naveo je u izjavi.

"Gospodin Kombs je nikada nije napao i ona implicira stvari koje nisu postojale. Ovo je čisto otimanje novca i ništa više", rekao je predstavnik repera, osvrćući se na Zakon o preživjelim odraslim osobama u Njujorku koji ističe u petak, a omogućio je jednogodišnji period za osobe koje su preživjele seksualno zlostavljanje da pokrenu tužbe koje bi inače bile blokirane zbog zastarjelosti.

Kombs se nedavno nagodio u sličnoj parnici s bivšom djevojkom Kesi. Pjevačica je 16. nobembra optužila svog bivšeg za silovanje, i godine fizičkog i psihičkog zlostavljanja. Kesi, rođena Cassandra Ventura, tvrdila je da je reper "bio sklon nekontroliranom bijesu i često ju je divljački tukao" tokom njihove veze duge deset godina.

Međutim, Kombs i Kesi nagodili su se samo dvadeset četiri sata nakon što je ona podnijela tužbu protiv njega. "Odlučila sam riješiti ovu stvar prijateljski, pod uslovima da imam određen nivo kontrole", objavila je Kesi. "Odlučili smo riješiti ovu stvar prijateljski. Kesi i njezinoj porodici želim sve najbolje. Ljubav", odgovorio je Kombs.

