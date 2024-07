Najljepša atletičarka na OI u centru skandala: Za Elenom uzdišu milioni, sad isplivao eksplicitni snimak

Atraktivna sportistkinja s Kipra odgovorila preko advokata

Izvor: Instagram/kulichenko_elena

Elena Kuličenko (21) je jedna od najljepših učesnica Olimpijskih igara. Plavokosa atletičarka, koja je pre 3 godina nastupala za Rusiju, a sada nastupa pod zastavom Kipra, našla se u centru skandala prije sam početak Olimpijade u Parizu.

Prošlogodišnja pobjednica Evropskog prvenstva za mlade u skoku u vis, navodno se nalazi na eksplicitnom snimku koji kruži mrežama, na kojem se ljepotica koja liči na nju dodiruje po tijelu, zbog čega je reagovao njen tim, a ona brže-bolje angažovala advokate.

Grčki portal "eReportaz" je objavio da Elena ima nalog na Onlifens, platformi za odrasle i da se od nje tražilo da izbriše tri videa i 75 "vrućih" fotografija, ali je ona to odbila.

Sama Kuličenko je preko svojih advokata izjavila da na snimcima nije ona i da su nastali pomoću vještačke inteligencije, ali prema pisanju istog medija, Elena nije pokušala da izbriše nalog, niti je kontaktirala policiju, što je navodno izazvalo sumnju kod navijača i javnosti.

U njenu odbranu stao je njen brat Vladimir:

"Ma, nije to ona. Sve su to lažnjaci sa Zapada jer žele da je izbace iz psihičke ravnoteže. Nikad nigdje nije imala naloge, niko je nije kontaktirao da nešto briše, jer u principu nije se imalo šta brisati. Ovo je sve vještački stvorena situacija koja je naduvana do maksimuma".

(Sportal Blic/MONDO)