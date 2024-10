Sve muke je skrivala osmijehom: Da li se sjećate pjevačice Ljupke

Ljupka Dimitrovska je očaravala pjevačkim talentom, ali i osmehom i pojavom na sceni.

Izvor: Youtube / Vanilla Moments

Ljupka Dimitrovska je provela gotovo pola veka na muzičkoj sceni, a nedavno je obilježena godišnjica smrti pjevačice koja nas je napustila 2006. godine.

Svoj prvi album pod nazivom "Ljupka" objavila je 1975. godine. Otpevala je brojne nezaboravne pjesme koje joj je napisao njen pokojni suprug Nikica Kalođera, a uz koje su se zaljubljivale mnoge generacije.

Među njenim najvećim hitovima su pjesme "Ćibu, ćiba", "Ta tvoja barka mala", "Ja ga hoću, a on mene neće", "Godine nisu važne", "Nema više ljubavi". Dimitrovska je učestvovala na Jugoviziji 1970. s pjesmom "Bay, bay" s kojom je osvojila 6. mjesto.

Inostrana publika će je pamtiti po hitu "Adio". Napisali su je Ivica Krajač i njen suprug Nikica Kalođera, a pesma je osvojila prvu nagradu na festivalu u Atini 1970. godine.

Veliki broj poznatih hitova, koji su obilježili više generacija, Dimitrovska Kalođera je otpjevala u dobro poznatom duetu s preminulim Ivicom Šerfezijem.

Izvor: Youtube / MacTavishSAS

Upravo je kao izvođač šlagera postigla najzapaženije uspjehe i osvojila brojne prestižne nagrade i priznanja na međunarodnim festivalima. Kao umjetnica nije se afirmisala samo na prostoru bivše Jugoslavije nego i u inostranstvu: u Istočnoj Nemačkoj, Čehoslovačkoj, Grčkoj, Francuskoj i mnogim drugim zemljama.

Iako je rođena u Skoplju, do smrti je živjela i radila u Zagrebu. Sa suprugom Nikicom Kalođerom bila je cijeli život, od rane mladosti pa do njegove smrti 2006. godine. Njegov odlazak je veoma pogodio Ljupku, teško se nosila sa gubitkom voljenog muškarca. Nesreća nije došla sama, u svega dva mjeseca izgubila je supruga, sestru i majku. Ipak, svoje probleme i tugu je do kraja skrivala osmijehom.

Ljupka Dimitrovska Kalođera iza sebe je ostavila veliki muzički opus koji će zauviek ostati u srcima vjernih obožavalaca i ljubitelja muzike.