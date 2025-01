Nosio dva para gaća da se odbrani od pohotne glumice: Legenda Holivuda o koleginici koja mu se nabacivala na snimanju

Holivudski veteran Robert Redford (88) otkrio je da je nosio dva para gaća tokom vrućih scena sa Barbrom Strejsend (82) u filmu "The Way We Were"

Izvor: Mondo/ Screenshot

Robert Redford priznao je da je oklevao da radi sa Barbrom Strejsend te da je bio prinuđen da stavi dva genitalna štitnika prije nego što je prvi put sa njom legao u krevet na snimanju filma.

Ovi navodi objavljeni su u knjizi "The Way They Were: How Epic Battles and Bruised Egos Brought a Classic Hollywood Love Story to the Screen" autora Roberta Hoflera, koja je svetlost dana ugledala 24. januara 2023 godine.

Knjiga sadrži detalje o preprodukciji, snimanju i postprodukciji filma iz 1973. godine koji je Barbari Strejsend doneo nominaciju za Oskara za najbolju glavnu glumicu.

Izvor: IFA Film / United Archives / Profimedia

Hofler navodi da se Robert Redford dvoumio da li da prihvati učešće u istom filmu sa ženom koju nije smatrao "ozbiljnom glumicom", a takođe je želio da se "zaštiti" s obzirom da je u tom trenutku bio u srećnom braku.

Barbara Strejsend je, s druge strane bila očarana Redfordovom fizičkom ljepotom, ali i očajna od želje da se zabavi s njim. Čak je tokom snimanja lascivne scene nosila bikini, ali joj je Robert doskočio - nosio je dupli par štitnika za genitalije i pobrinuo se da kadrovi uopšte ne budu vreli, tačnije da mogu da ih pogledaju čak i djeca.

Film je sniman u periodu kada je Robert Redford imao 36, a Barbara Strejsend 30 godina.

Knjiga otkriva i da je glumac odbio da tokom druge scene se*sa izgovori rečenicu "Ovog puta će biti bolje", jer je vjerovao da će ljudi misliti kako je i u stvarnom životu loš u krevetu.

Režiser filma Sidni Polak otkrio je da se Barbra zaljubila u Roberta i prije nego što su počeli snimanje, iako je on na samom startu pokušao da postavi stroge granice. Navodno je koleginici rekao sljedeće: "Ako ćemo raditi zajedno, moraš da imaš na umu da će sve što ti kažem o sebi biti izrečeno na dobrovoljnoj bazi, jer želim to da znaš. Ne zato što ti misliš da imaš neko pravo da to znaš".

No, kako se u knjizi tvrdi, Barbru je to dodatno privuklo, jer je volela jake muškarce. Film je postigao nevjerovatan uspjeh, a kada se polemisalo o tome da li će biti nastavka, Redford je ugasio sve nade jednom jednostavnom rečenicom: "Barbara bi to htjela, ali ja neću".

(Žena Blic, MONDO)