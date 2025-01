Milić Vukašinović prvi put u javnosti nakon amputacije noge

Milić je priznao da mu podrška najbližih u ovom trenutku veoma znači.

Pevač Milić Vukašinović nedavno je bio na operaciji, pri kojoj mu je amputirana noga. Nakon izlaska iz rehabilitacionog centra u kom je bio kako bi se oporavio. Milić je otkrio detalje oporavka i ko mu je najveća podrška.

Roker je otkrio da je u bolnici ugledao Hanku Paldum i priznao u kakvom su zapravo odnosima bili u mladosti, dok je sve vrijeme pored njega bila suprugu, a ovo je ujedno i njegovo prvo pojavljivanje u javnosti nakon teškog zahvata.

"To je bila komička ljubav, ali ljubav putem pesme i muzike. Nije bila emotivna ljubav i nije bilo intime. Hanka me je iznenadila i bilo mi je veoma drago kad sam je vidio u posjeti. Podsjetila me je na divna vremena kada je cijeli svijet bio naš. Sjećanja sa njom su divna, to je najljepši period. Nevjerovatno je kako smo mi razvalili cijelu Jugoslaviju muzikom. Pjesma "Voljela sam, voljela" je prvobitno bila muška pjesma i to teški rok, ali ona kad je čula oduševila se", govorio je Milić, pa je otkrio kako se osjeća nakon svih zdravstvenih problema.

Milić otkriva da mu podrška supruge jako znači.

"Suzana je stalno uz mene, donosi mi hranu i sve što treba. Svojim prisustvom me čini srećnim, zato sam vedar i veseo. Ovo je zaista ljubav, atomska! Nije to samo ovo sada, već mnogo toga. Imao sam ja i ranije probleme, infarkt, bolnička bakterija i svašta nešto, to je bilo užasno...", rekao je Milić, a onda se priključila i supruga Suzana.

Vukašinovićeva žena ističe da su prošli svašta, ali da je ljubav pobijedila.

"Svi se trudimo da bude dobro i da mu osmijeh sa lica nikada ne spadne. Ljubav pobjeđuje, vjera u Boga da sve možeš. Tamo gdje ljubavi ima ona se manifestuje i reflektuje se na sve druge ljude. Velika je razlika u godinama, mnogi nisu vjerovali u početku. Mi smo prošli i jednu tragediju i uvijek smo se poput feniksa dizali. Nas je u svemu ljubav održala", dodala je Suzana.

Milić je otkrio i šta je rekao supruzi Suzani.

"Kada su mi rekli da će mi odsjeći nogu ja sam je pitao da li će me manje voljeti...Počela je da plače i pitala me da li sam normalan", izjavio je Milić u emisiji "Premijera Vikend Specijalu".

(Mondo.rs)